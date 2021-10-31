3 مليارات تصرفات عقارية بعجمان في الربع الثالث

المصدر: عجمان (البيان)

بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 1875 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم. وحافظ بذلك السوق العقاري في عجمان على وتيرة النمو المتصاعدة منذ مطلع 2021،

وأفاد التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بأن الدائرة سجّلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4917 معاملة، و1461 عملية تداول. وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن أرقام وإحصاءات الربع الثالث، تؤكد محافظة إمارة عجمان على وتيرة النمو العالية لأداء القطاع العقاري، الذي يمر بفترة انتعاش ملحوظة، مُرجعاً ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها تنامي فرص الاستثمار في الإمارة، وجودة الخدمات الحكومية المقدمة، وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات.

وكشف التقرير الصادر، عن تسجيل أعلى قيمة مبايعة في «الحليو 1» بقيمة 35 مليون درهم، في حين تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 86.3 مليون درهم في منطقة «النعيمية 1». وجاء حي «الياسمين»، على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من حي «الزاهية»، وحي «العالية» على التوالي.

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