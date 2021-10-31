8.3 % انخفاض شكاوى عملاء الاتصالات في الإمارات خلال 10 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تلقيها 25.2 ألف شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، لينخفض بذلك عدد الشكاوى بنحو 8.3 %، مقارنة بنحو 27.5 ألف شكوى في الفترة نفسها من 2020.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة، أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى، بشأن خدماتها، وصل إلى 13515 شكوى، في الفترة من يناير وحتى أكتوبر، بينما بلغ عدد شكاوى شركة «دو»، نحو 11730 شكوى. وتجاوز عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، 22 ألف شكوى خلال 10 أشهر، استحوذت «اتصالات» على 12073 شكوى منها، مقابل نحو 10059 شكوى لــ «دو».

رضا

وأكد 58.49 % من عملاء «اتصالات»، رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 19.4 % عن عدم رضاهم، بينما كان 22.11 % منهم حيادياً، فيما أكد 67.3 % من عملاء «دو»، عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 13.14 % منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 19.55 % منهم حيادية.

وجرى إغلاق 89.33 % من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 85.75 % من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها. وتم حل 9.12 % من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 11.91 % من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو»، في مدة تزيد على 5 أيام عمل.



شكاوى أكتوبر

خلال أكتوبر، بلغ عدد الشكاوى الإجمالية نحو 2444 شكوى، منها 1151 لاتصالات، و1293 لدو، فيما بلغ عدد الشكاوى بخصوص رضا المشتركين 849 شكوى. وفى العام الماضي 2020، تلقت الهيئة 32 ألفاً و531 شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها، وصل إلى 18 ألفاً و414 شكوى، مقابل نحو 14 ألفاً و117 شكوى لشركة «دو»، خلال الفترة نفسها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز