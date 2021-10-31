«الإمارات للصناعات الغذائية» تتجه لطرح جزئي بسوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للصناعات الغذائية، المملوكة لـ«الوطنية القابضة» عزمها القيام بطرح جزئي لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف توسيع عملياتها الرامية إلى دعم برنامج الإمارات للأمن الغذائي والزراعي.

وقال وصفي كاسو، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية: وضعنا خطة خمسية طموحة لتحقيق معدلات نمو متسارعة من خلال توسيع النطاق الإنتاجي في المجموعة، والاستثمار في مجال تطوير هذه الصناعة. ومن الطبيعي في هذه الحالة اللجوء إلى أسواق المال الإماراتية لدعم خطتنا في التنمية وترسيخ مكانتنا كشريك أساسي في تنفيذ خطة الأمن الغذائي في الإمارات.

وتدير شركة الإمارات للصناعات الغذائية، من مقرها في أبوظبي، عمليات تصنيع وتوريد الأعلاف الحيوانية وإنتاج وتوريد الألبان الطازجة من خلال مزارعها لتربية الأبقار. وتلتزم الشركة بتطوير مبادرات استدامة الغذاء من خلال التشجيع على تنويع الأغذية وتعزيز الإنتاج باستخدام أحدث المعايير التقنية، إلى جانب نشاطها الرائد في قطاع تعزيز الثروة الحيوانية للدولة من خلال امتلاكها لاثنتين من كبرى مزارع تربية الأبقار. وتقوم حالياً بإنشاء مصنع ضخم لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان في مدينة العين، والذي سيتم تشغيله من قبل مصنع الوطنية للألبان التابعة لها في الربع الأول من 2022.

وتضم شركة الإمارات للصناعات الغذائية مصانع الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق في منطقة مصفح بأبوظبي، مصانع ومطاحن دقيق الساحل في المنطقة الحرة لجبل علي، مصانع الوطنية للألبان في مدينة العين، مزرعة الوطنية لتربية الأبقار في العين، مزرعة مساكن لتربية الأبقار في العين، مصانع الوطنية للأكياس في منطقة مصفح، كما تمتلك الإمارات للصناعات الغذائية حقوق تطوير مشروع حيوي ضخم بمساحة 100 ألف متر مربع في ميناء خليفة لإنشاء مصانع متنوعة في قطاع الأغذية.

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