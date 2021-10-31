معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2021» ينطلق 24 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تنظيم معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2021»، خلال الفترة من 24-27 نوفمبر القادم، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في نسخة استثنائية، تتيح لزوار الحدث، فرصة الاطلاع على أحدث التصاميم والمنتجات وأكثرها ابتكاراً، واستكشاف التوجهات الجديدة حول أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي.

وستجمع هذه النسخة، نخبة من مصممي الديكورات الداخلية والمهندسين المعماريين والمقاولين، وشركات الأثاث والإضاءة، وشركات خدمات البيوت الذكية، لعرض أفضل المنتجات والحلول لأصحاب المشاريع السكنية والتجارية والضيافة، والمطورين العقاريين، وستقام برعاية مجموعة من الهيئات والجهات الحكومية، وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، واقتصادية دبي، وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان بالشارقة، وجمعية المهندسين بالإمارات.

وسيكون هناك رعاية إعلامية من مؤسسة دبي للإعلام، وشركة أبوظبي للإعلام، ودعم من غرفة تجارة وصناعة دبي، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض، وهم مجموعة شركات الكيدرا للتصميم الداخلي، والأيوبي للتقنيات، وكازا دي لوسو لتنفيذ أعمال الديكور والأعمال الخشبية.

ويأتي تنظيم المعرض هذا العام، استكمالاً لرؤية واستراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الساعية إلى تبني جميع المبادرات والفعاليات التي تسهم في مساعدة المواطنين، للوصول إلى الراحة والاستقرار السكني، وتوفر لهم متطلبات الحياة العصرية، وتحقق رفاههم، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبار محور الإسكان أولوية، لضمان تحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار الأسري، وتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين.

وستقدم النخبة الكبيرة من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً، حلولاً مبتكرة، ستسهل الطريق على المستفيد اتخاذ قرارات بناء المسكن، وذلك بما يعزز مكانة الحدث، كوجهة مثالية للأفراد والشركات، للتواصل وعقد الصفقات مع الموزعين والمصنعين، لكل ما يخص عالم البناء والتصميم، كما يقدم فرصة للتعرف إلى أحدث الابتكارات والخدمات في مختلف المجالات التي يقدمها مستشارون ومتخصصون للمساعدة في اختيار ما يناسب جميع الاحتياجات والقدرات، بأفضل الطرق وأكثرها تطوراً.

وشكل معرض «ديكوبيلد» منذ انطلاقه في 2017 في دبي، فرصة مثالية لآلاف الأفراد، للاطلاع على حزمة شاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحلول العملية المرتبطة ببناء المساكن الخاصة بطريقة ميسّرة، إلى جانب إتاحته إمكانية التواصل مع جهات التمويل العقاري الحكومية والخاصة، من صناديق دعم الإسكان والبنوك.

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