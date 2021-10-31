11 شركة تقنية فرنسية في جولة فرانش تك الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

تدعم وكالة بيزنس فرانس 11 شركة فرنسية مشاركة في جولة الفرانش تك الشرق الأوسط، خلال الفترة حتى 4 نوفمبر، وتشمل الجولة لقاءات مع الجهات الفاعلة في الإمارات والسعودية وقطر.

وافتتحت الجولة بجلسة عرض بمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، مع اجتماعات عمل مع شركاء محتملين. ولتحقيق الاستفادة الكاملة من الرحلة، سيحضر رواد الأعمال ورش عمل في جناح فرنسا بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب متحدثين من مجتمع التكنولوجيا المحلي والفرنسي.

وتمتلك الشركات المنخرطة في الجولة الحصرية خبرات واسعة في قطاعات التكنولوجيا، التحول الرقمي، تقنيات البيع بالتجزئة، الذكاء الاصطناعي، التسويق الرقمي، التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة.

وتم اختيار الشركات الـ 11 من قبل لجنة من الخبراء لعرض حلولها التكنولوجية، لمواجهة التحديات الاقتصادية أمام تواجه المنطقة. ويتركز الاقتصاد الفرنسي حول منظومة مبتكرة من الشركات المتخصصة المتطورة، وهناك أكثر من 10000 شركة ناشئة تمثل اليوم شركاء موثوقين وتنافسيين لشركات الشرق الأوسط. وحققت الشركات الناشئة التابعة للفرانش تك5.1 مليارات يورو في النصف الأول من العام 2021، بما يتساوى تقريباً مع ما حققته في العام 2020، وتشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق 10 مليارات يورو بحلول نهاية العام.

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