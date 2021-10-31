«جراندويلد لبناء السفن» توقع عقداً مع ستانفورد مارين لبناء قاربين

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة جراندويلد لبناء السفن، عقداً مع شركة ستانفورد مارين، لبناء زورقين من طراز «جراند سوبيريور» بطول 42 متراً. وأقيم حفل تدشين وضع العارضة الأساسية للقاربين أخيراً، وبذلك يصل عدد القوارب التي قامت جراندويلد ببنائها لمصلحة شركة ستانفورد مارين إلى اثني عشر قارباً.

ويؤكد العقد الجديد العلاقة القوية بين الشركتين، ويبرز مستوى الطلب المتزايد في السوق على طراز «جراند سوبيريور» الناجح من جراندويلد، من فئة 42 متراً من قوارب الطواقم البحرية. ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع خطط شركة ستانفورد مارين لتنفيذ برنامج استراتيجي لتجديد أسطولها، بعد انتهائها من عملية إعادة هيكلة ديون المجموعة التي اكتملت في عام 2020.

وقال جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن: في عام 2021، حصلنا على عدة عقود لبناء السفن بقيمة 30 مليون دولار. ورغم المصاعب التي واجهتها الصناعة ككل سنة 2020، إلا أننا شهدنا طفرة في مستوى أعمالنا، وتواصل نموّها في هذا العام، إذ نمتلك سجلاً قوياً من الطلبات حتى نهاية عام 2022. وقد ساعدنا على الوصول إلى هذه المكانة قدرتنا على اكتساب ثقة ستانفورد مارين، التي بنينا لمصلحتها العديد من السفن عبر السنين المتعاقبة. وتعد طلبات قوارب الطاقم الأخيرة هذه شهادة على جودة بنائنا للسفن وقوة أدائها، وتعد معاودة الطلب لبناء المزيد من القوارب دليلاً على أننا نحقق هدفنا المتمثل بإسعاد عملائنا. ونتطلع إلى الإسهام في النمو السريع للمجموعة وتعزيز نجاحها.

وقال سامجيث أن في، المدير العام لشركة ستانفورد مارين: نشهد زيادة سريعة في الطلب في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وغربي إفريقيا على سفن الدعم البحرية التي تخدم قطاع النفط والغاز. وتتمتع ستانفورد مارين بوضع جيد مستفيدة من تعافي السوق، ويأتي طلبنا على بناء قوارب الطاقم من الجيل الجديد الذي تصنعه جراندويلد متماشياً مع خطتنا للأعمال، ويثبت التزامنا المتواصل تطوير قدراتنا. وتعاقدنا مع جراندويلد لبناء قوارب الطواقم هذه نظراً لموثوقية السفينة وسرعتها وسعتها التي أثبتت جدواها التشغيلية؛ إذ يُعرف طراز قوارب «جراند سوبيريور» بمعدلات استخدامه عالية الأداء، ومتطلبات صيانته المنخفضة، وقدراته متعددة الاستخدامات.

وتتألف مجموعة ستانفورد مارين، التي يقع مقرها الرئيس في دبي، من شركة ستانفورد مارين، التي تدير أسطولاً متنوعاً من سفن دعم الحقول البحرية، وشركة جراندويلد لبناء السفن، وهي حوض بناء سفن متكامل، يوفر خدمات بناء السفن وإصلاحها، إضافة إلى العديد من الحلول الهندسية للصناعة البحرية. ومن خلال تطبيق التكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارسات التجارية، طورت المجموعة علاقات طويلة الأمد مع أهم الجهات العاملة في الصناعة البحرية. كما ساعد التزامها الجودة والصحة والسلامة والبيئة على إعادة تأكيد مكانتها واحداً من اللاعبين العالميين في هذه الصناعة.

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