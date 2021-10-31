«إنفست إس بي» البرازيلية تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة «إنفست إس بي» Invest SP البرازيلية ومبادرة الجواز اللوجستي العالمي مذكرة تفاهم تعمل بموجبها المؤسسة كشريك تنسيقي يساهم في إيجاد فرص الأعمال المتاحة للتجار المحليين، مما يحقق كفاءة من حيث التكلفة والوقت.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية والمدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، وغوستافو دينيز جونكويرا، رئيس مجلس إدارة «إنفست إس بي».

وتعدّ البرازيل ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكبر دولة في القارة الأمريكية. وتهدف خطط الاستثمار الأخضر التي أعلنت عنها الدولة أخيراً إلى توفير الفرص التي تعزز التمويل الأخضر في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبنية التحتية للنقل والطاقة المتجددة. كما أعلنت البرازيل أخيراً عن خطط لمضاعفة جهود التجارة الثنائية مع دولٍ تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل قيمتها إلى 5.6 مليارات دولار.

وقال محمود البستكي: «لطالما كانت العلاقات التجارية بين البرازيل والاقتصادات الرئيسية حول العالم متينة، ويسعدنا انضمام المؤسسة البرازيلية لهذه المبادرة. فنحن على ثقة بأنها ستساعدنا في مدّ الجسور والتواصل مع الشركاء والجهات المعنية لبناء شراكات مثمرة طويلة الأمد».

وسجلت البرازيل زيادة بنسبة 31.2 % في الصادرات مقارنة بعام 2020 لتصل إلى 25.5 مليارات دولار، وزيادة في الواردات بنسبة 57.6% لتبلغ قيمتها 18.1 مليار دولار في يوليو من هذا العام، مع استحواذ ساو باولو على غالبية نشاط التصدير. وتنضم ISP إلى الجواز اللوجستي العالمي بعد انضمام مطار فيراكوبوس الدولي وميناء «دي بي وورلد سانتوس»، وطيران أزول، بالإضافة إلى ميناء سانتوس إلى المبادرة، بهدف تعزيز الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة وتسهيل الوصول إلى التجارة في البرازيل وأسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأضاف البستكي: «تقدم البرازيل فرص نمو هائلة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي. ونرحب بـISP كشريك ونحن على ثقة بأنّ شراكتنا ستسهّل الوصول إلى محفظة أعمال متنوعة ستسهم في تنمية التجارة الدولية وتوفير الكثير من فرص الأعمال».

يمكن لأعضاء مبادرة الجواز اللوجستي العالمي توقّع زيادة سنوية في التجارة بنسبة تتراوح بين 5 و10%. ومع استفادة التجار من حركة البضائع الأكثر فعالية وكفاءة، ستُفتح طرق تجارية جديدة ويتاح الوصول إلى أسواق جديدة.

وقال غوستافو دينيز جونكويرا: توقيع الشراكة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي تتيح تنويع الاستثمارات والتجارة وتسهيل الوصول إلى أسواق مثل الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وهي أسواق تكتسب أهمية كبرى بالنسبة إلى جهود البرازيل في مجال التنمية وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي.

ويسهّل موقع ميناء سانتوس الاستراتيجي في ساو باولو الوصول إلى البحر وشبكة السكك الحديدية والطرق ويمكن أن يستوعب حركة نقل سنوية تبلغ 1.2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً. وتم تجهيز «دي بي وورلد سانتوس» بأحدث التقنيات لضمان سلاسة وفعالية العمليات. وكان مطار فيراكوبوس بمدينة كامبيناس أول مطار في البرازيل ينضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي بهدف الترويج التجاري لمحطة الشحن في المطار لدى دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

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