«دوبود» تُطلق باقة حلول سمارت بودز للوحدات الذكية والمستدامة في قطاع الضيافة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دوبود»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أمانة، عن إطلاق حلول سمارت بودز المستدامة والصديقة للبيئة، في خطوة تتماشى مع المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة المنطقة وجهة سياحية عالمية رائدة ومستدامة.

ويتضمن النموذج الأولي لوحدات سمارت بود، الذي تم تطويره بالتعاون مع وحدة توفير الطاقة لدى مجموعة أمانة، باقة من المزايا والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثل مستشعرات لاسلكية تعمل بتكنولوجيا إنترنت الأشياء(IoT)، وذلك لقياس معدلات استهلاك المياه والكهرباء، ودرجات الحرارة بالإضافة لكشف التسرب والصيانة الوقائية والتنبؤ بمعدلات الاستهلاك. كما تستخدم التقنية في وحدات الحمامات والمطابخ في قطاعي الإسكان والفنادق حسب الطلب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيهاب الرملاوي، المدير الإداري والمؤسس المشارك لمنصة دوبود: «نجحنا في «دوبود» بتطوير بيئة عمل تركز على التكنولوجيا والابتكار، بهدف الارتقاء بآفاق حلول البناء التقليدية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة. ويُمكن للوحدات الذكية الجديدة أن تُسهل مهام قياس معدلات استهلاك الطاقة في المباني وإدارتها وأتمتها، حيث قُمنا بتطويرها خصيصاً للمناطق التي تزخر بتوصيلات المياه داخل الفنادق والمباني السكنية. ويستطيع الحلّ الذكي الجديد ضبط معدلات استهلاك المياه والكهرباء، ما يمنح الأطراف المعنية، مثل مالكي الفنادق ومشغليها، قدراً أكبر من الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة».

وفي دولة الإمارات أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) في وقت سابق من العام الجاري مجموعة من المبادئ التوجيهية، التي تُلزم جميع الفنادق بالامتثال لمتطلبات الاستدامة الخاصة بالمنشآت الفندقية بحلول الأول من يوليو عام 2021، على النحو المنصوص عليه في مبادرة دبي للسياحة المستدامة. ويجب على الفنادق بموجب هذه التوجيهات أن تستأنف تقديم مؤشراتها حول الانبعاثات الكربونية بشكل شهري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز أداء مختلف شرائح القطاع في مجال الاستدامة على المدى الطويل. من طرف آخر تهدف المملكة العربية السعودية إلى استقطاب 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، وتسعى للتحول إلى وجهة سياحية مستدامة جديدة، من خلال سلسلة من المشاريع الطموحة، التي تجمع بين فخامة الضيافة ومساعي الحفاظ على البيئة وتنشيطها.

وأضاف الرملاوي: «يوفر الدمج بين التكنولوجيا المتطورة ومنتج الوحدات المصنعة خارج المواقع الإنشائية، مثل وحدة حجرة الحمامات والمطابخ، حلاً ذكياً يسهم بإحداث تغيير جذري في الاستدامة، لا سيما في ما يتعلق بقطاع الضيافة».

وتماشياً مع رسالة أمانة الرامية إلى دعم الحلول الذكية لتحسين طرق البناء، تُقدم «دوبود» باقة من الحلول النموذجية الذكية الخاصة لشركات التطوير العقاري ومهندسي العمارة والمقاولين في مختلف الأسواق الرئيسية في المنطقة. كما تقوم الشركة بتصنيع الوحدات خارج الموقع ضمن بيئة مضبوطة، كجزء من منصة أمانه الموثوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2012، ما يُسهم في تعزيز الكفاءة والحد من المخلفات والتلوث، والتي تعد من المشاكل المرتبطة بعمليات البناء التقليدية. وتجدر الإشارة إلى أنّ «دوبود» اعتمدت مفهوم نمذجة معلومات المباني (BIM) لتصميم الوحدات مسبقة الصنع بدقة متناهية و لتعزيز آفاق التنسيق والتعاون والكفاءة بين جميع الأطراف المعنية في المشاريع.

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