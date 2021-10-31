«سنتر بوينت لوجيستيكس» تطرح أفضل ابتكاراتها في معرض مناولة المواد الشرق الأوسط 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سنتر بوينت لوجيستيكس، شركة الحلول اللوجيستية الاستباقية المبتكرة وتسهيلات التخزين والمستودعات، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن مشاركتها في معرض مناولة المواد الشرق الأوسط، والذي سيعقد من 2 -4 نوفمبر 2021 في مركز دبي للمعارض، حيث تعرض الشركة مجموعتها الرائدة من أفضل الحلول اللوجيستية.

تأسست شركة سنتر بوينت لوجيستيكس في عام 2005 وساهمت منذ إنشائها في تعزيز مركز دبي التنافسي من خلال تقديم الحلول اللوجيستية والحلول المتكاملة للمشاريع من البداية إلى النهاية، بدءاً من الشركة المصنعة إلى المستهلك. كما تعمل الشركة على دمج الخدمات اللوجيستية من المستودعات المغلقة والمفتوحة، التخليص الجمركي، توجيه الشحن، النقل، الدعم الفني، ونقل البضائع عن طريق البحر والبر والجو.

وقال بول مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتر بوينت لوجيستيكس: «لقد شهد العالم فترة صعبة خلال عامي 2020-2021 بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19» وما نتج عنها من قيود السفر وتباطؤ كبير في عالم الخدمات اللوجيستية وسلسلة التوريد. يشير تقرير مؤسسة فروست أند سوليفان لهذا العام إلى توقع نمو صناعة الخدمات اللوجيستية بنسبة 4.3٪ من عام 2020 إلى عام 2025».

وأضاف مورغان، «نلتزم في سنتر بوينت لوجيستيكس بتزويد عملائنا بحل لوجيستي شامل وبأسعار معقولة من الشركة المصنّعة إلى المستهلك لتمكين الشركات من مواصلة أعمالها في كل مكان بسلاسة تامة دون انقطاع وعناء. تشمل حلولنا كل جوانب الخدمات اللوجيستية بما في ذلك التخليص الجمركي، شحن البضائع والتخزين، لوجيستيات الطرف الثالث (3PL) والنقل. وعبر تسخير كل طاقاتنا من خلال مستودعنا القائم ضمن ممر دبي اللوجيستي في دبي الجنوب، ستواصل الشركة تعزيز هذا الدفع الاستراتيجي للاستفادة من قطاعات السوق الإقليمية المتنامية».

وطورت سنتر بوينت لوجيستيكس أحدث نظام لإدارة المستودعات، نظام «لوجيسويفت»، وذلك بهدف تحسين خدمة العملاء على أفضل وجه. يوفر النظام الجديد خيار التتبع المباشر للعملاء، مما يضمن درايتهم واطلاعهم بصورة مستمرة على موقع شحناتهم في سلسلة التوريد.

تقدم شركة سنتر بوينت لوجيستيكس حلولاً لوجيستية كاملة للعملاء المحليين والعالميين عبر خدمات الشحن البري والبحري والجوي.

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