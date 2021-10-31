رأس الخيمة تستقبل العام الجديد بعرض عالمي للألعاب النارية بطول 4.7 كيلومترات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت اللجنة العليا لتنظيم احتفالات رأس السنة في رأس الخيمة عن استعدادها لتسجيل رقمين قياسيين ينضمان إلى إنجازاتها السابقة في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية» عبر عرض مذهل للألعاب النارية احتفاءً بقدوم العام الجديد 2022، وسيتضمن العرض طائرات من دون طيار وأضواء رائعة وألوان وتشكيلات مذهلة.

وسيمتد العرض لمسافة 4.7 كيلومترات على امتداد الشاطئ البحري بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، ليستمر لمدة 12 دقيقة. وهو مفتوح أمام الجمهور ويهدف إلى تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس»، وسيرافق العرض مقطوعات موسيقية حديثة وحيوية تعكس روح التفاؤل بالعام الجديد.

وترحب احتفالات السنة الجديدة في رأس الخيمة بالجمهور للاستمتاع بباقة من الأنشطة والفعاليات العائلية حتى موعد بدء العد التنازلي للعرض الرائع، وسيتم تنظيم هذه الأنشطة في منطقة جزيرة المرجان، وعلى امتداد الشاطئ البحري بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا وتشمل عروضاً ومناطق ألعاب الأطفال ومناطق التجمعات العائلية ومطاعم سيعلن عن تفاصيلها قريباً.

وتؤكد اللجنة المنظمة للحدث تركيزها على الالتزام بجميع التدابير الاحترازية لضمان سلامة الحضور عبر التعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع. وسيتم إلزام جميع الحضور باتباع بروتوكولات السلامة.

وتتولى اللجنة العليا لتنظيم احتفالات رأس السنة مسؤولية التحضير لهذا الحدث وتضم أعضاء من «مرجان»، وشرطة رأس الخيمة، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وغرفة رأس الخيمة، ودائرة الأشغال والخدمات العامة، وبلدية رأس الخيمة، وشركة الحمرا وغيرها. للاطلاع على آخر المستجدات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: raknye.com.

واستقبلت إمارة رأس الخيمة عام 2021 بإطلاق عروض الألعاب النارية المذهلة التي استمرت لمدة 10 دقائق وأسرت قلوب العالم، وبعثت برسالة عنوانها الأمل والسلام والإنجازات، كما نجحت الإمارة بتسجيل رقمين قياسيين في «غينيس للأرقام القياسية» خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، عن فئتي «أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد» و«أطول شلال من الألعاب النارية». وحصلت الإمارة كذلك على رقمين قياسيين آخرين مع «أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم» و«أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم» في احتفالات رأس السنة لعام 2019.

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