200 شركة عالمية تشارك في معرض عرب بلاست دبي 15 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي عمالقة الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك في أكبر معرض للبلاستيك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «معرض عرب بلاست دبي 2021» بمشاركة خليجية وعربية وغربية واسعة، لتسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط، ومستقبل هذه الصناعات خلال السنوات الخمس المقبلة والكشف عن منتجاتها الجديدة.

حيث تشارك أكثر من 200 شركة عالمية رائدة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 30 دولة مثل سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، النمسا، تركيا والسعودية في دورة هذا العام للمعرض الذي سينطلق من 15 إلى 18 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 زائر.

ويسلط المعرض بدورته الخامسة عشرة، الضوء على أحدث ما توصلت إليه صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط، ومستقبل هذه الصناعات خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وقال نضال محمد مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، إن الحدث يكتسب أهمية كبيرة لاعتباره أول معرض ينظم بالمنطقة العربية في إمارة دبي خصوصاً بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الخبراء سيبحثون الدور الكبير الذي لعبته قطاعات صناعة البلاستيك في خدمة القطاع الطبي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن المعرض سيجمع صناع وخبراء البتروكيماويات في مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، ويبرز المعرض أحدث الابتكارات في صناعات البلاستيك والتغليف والبتروكيماويات والتقدم التكنولوجي الذي شهدته هذه الصناعات.

وأشار إلى أن صناعات البتروكيماويات والبلاستيك ستشهد نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، ويتوقع لها أن تكون أحد القطاعات الرائدة لدفع اقتصاد الدول، ويأتي معرض «عرب بلاست الدولي للبتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط» ليتيح للمشاركين بحث الاستعدادات لهذا النمو، والتخطيط لمستقبل هذه الصناعات.

وقال طلال العوفي، المدير التنفيذي لشركة أو كيو العُمانية، الراعي الرسمي للمعرض، صحيح أننا التزمنا المنازل منذ عدة أشهر بسبب الجائحة، لكنني فخور بأننا الآن على مقربة من فعالية مهمة لأعمالنا، إذ يعتبر معرض (عرب بلاست 2021) منصة مميزة لرواد الصناعة، حيث يمكنهم من التواصل وتبادل المعرفة تحت سقف واحد، كما يمنح المعرض جميع المشاركين فرصاً واعدة وإمكانيات كبيرة للتطور والنمو في مختلف المشاريع والأعمال.

وأضاف العوفي أن الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة لدورة هذا العام، ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المتبادل بين كبرى الشركات وتعزيز الشراكات العالمية وتوفير فرص تجارية قيمة للعملاء والزوار لتحقيق مستقبل مستدام.

من جهته أشاد رشيد مبيض، مدير معرض عرب بلاست بالجهود الحثيثة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان بيئة آمنة ومستدامة بعد الجائحة، خصوصاً في قطاع المعارض واستقدام المشاركات الدولية كما هو الحال في معرض عرب بلاست، الذي سيستقطب أكثر من 200 عارض من 30 دولة عالمية، يشارك 4 منهم لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، وأضاف مبيض أن الأرضية في الإمارات مهيأة لهذا التجمع الدولي للبتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط، ونشعر بالفخر لكوننا رواداً في الشرق الأوسط مستمرين في جذب جماهير الصناعة.

ويتوقع الخبراء أن يشهد قطاع البتروكيماويات نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2,032 مليار طن في عام 2026، خصوصاً مع دخول حوالي 1,158 مصنعاً حيز التشغيل خلال الأعوام التسعة المقبلة في كل من قارة آسيا والشرق الأوسط.

من جهة أخرى تعتبر البتروكيماويات عنصراً مهماً للكثير من الصناعات، حيث إن 95% من المنتجات المصنعة تقوم على البتروكيماويات، ويشمل ذلك الإلكترونيات والأثاثات والأجهزة والتغليف وغيرها، مما يجعلها من العناصر المهمة في حركة الاقتصاد.

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