ماجد الفطيم تتعاقد مع «إيه إس جي سي» لإنشاء «هارموني» بمليار درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة عن تعيين شركة «إيه إس جي سي»، لتكون المقاول الرئيسي للأعمال الإنشائية في منطقة «هارموني» بمشروع تلال الغاف في دبي. تضم المنطقة 755 فيلا في مراحلها الثلاث «هارموني» 1 و2 و3، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1 مليار درهم إماراتي، لتكون بذلك أكبر قيمة عقد تمنحه ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة حتى الآن.

تقع أحياء «هارموني» الثلاثة في تلال الغاف، الوجهة المتميزة لمجتمعات ماجد الفطيم في دبي، وتضم مجموعة من الفلل الفاخرة بتصاميم عصرية أنيقة، تحتوي على أربع وخمس وستّ غرف نوم، وتتميز بمخططات ذكية وأجنحة مميزة، يمكن تصميمها وفقاً لاحتياجات كل مشترٍ.

في هذا الصدد قال هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة لدى ماجد الفطيم: «تعتبر مساحاتنا الشخصية ومنازلنا من أهم العناصر التي تسهم في تعزيز جودة حياتنا، حيث يستخدم الناس منازلهم لأغراض العمل والدراسة وغيرها، هنا تزداد أهمية التصميم ليكون واحداً من أبرز أولوياتنا. ويعدّ التركيز على العملاء وتلبية رغباتهم هو جوهر عملنا في مجتمعات ماجد الفطيم، ونحرص على ابتكار الوجهات الفريدة التي نطبق فيها مبادئنا المتميزة وأفكارنا المدروسة بعناية لجعل حياة الناس أفضل في المساحات الخاصة بهم».

ويستمتع المقيمون في أحياء «هارموني» 1 و2 و3 بالعديد من المرافق العصرية ووسائل الراحة رفيعة المستوى، تضم البحيرة الترفيهية «لاجون الغاف» وشواطئها الرملية البيضاء، والحدائق المنسقة على الطراز الياباني، وملاعب الأطفال، والمسابح، والعديد من المساحات المصممة بعناية فائقة. وتماشياً مع قيم ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة، تواصل المجموعة إطلاق المبادرات التي تتناسب مع الحياة اليومية للعملاء وتعزز جودتها.

وأضاف إسبر: «عند تعيين المقاول الرئيسي فإننا نبحث عن شريك يتمتع بسمعة مرموقة وخبرة طويلة في تنفيذ المشاريع عالية الجودة، ضمن المواعيد المحددة، بالإضافة إلى كونه يلتزم بالقيم ذاتها التي نحرص عليها. ونحن واثقون من أن «إيه إس جي سي» ستسهم في تحقيق تقدم مستمر وابتكارات ملموسة تتماشى تماماً مع رؤية مجموعة ماجد الفطيم».

وانطلاقاً من كونها أول شركة تقدم مفهوم أجنحة الحدائق «جاردن سويت»، أصبحت ماجد الفطيم قادرة على توفير وحدات قابلة للتخصيص تسمح للمشترين بتكييف منازلهم وفقاً لرغباتهم وابتكار المساحات، التي تلبي احتياجاتهم الشخصية- سواء كانت ترتبط باللياقة أو الطعام أو الأجنحة الخاصة للضيوف. يمكن تهيئة أجنحة الحدائق طبقاً لمتطلبات المشترين مع إضافة اللمسة الشخصية لهم، وذلك انطلاقاً من التزام المجموعة بإزالة الحواجز وتحسين نوعية الحياة للسكان، حيث قدمت تلك الأجنحة استجابة للتغير في احتياجات العملاء نتيجة للتوجه نحو العمل من المنزل وتزايد الأنشطة المنزلية، إلى جانب التوجه المتزايد للمشترين نحو المنازل التي تصمم طبقاً لمتطلباتهم الشخصية.

من جانبه قال عبد العزيز الشعفار، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة «إيه إس جي سي»: «تسعدنا الشراكة مع ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة في هذا المشروع الفاخر، حيث تستخدم «إيه إس جي سي» أفضل الأساليب الإنشائية المتقدمة وأحدث التقنيات في المجال لتوفير تجارب معيشية راقية بأعلى المعايير العالمية، وبما يحقق رضا كل الأطراف المعنية».

من الجدير بالذكر أن مشروع تلال الغاف يمتد بمساحة تفوق ثلاثة ملايين متر مربع من الأحياء السكنية المتصلة بشبكة من الممرات ومسارات السير ومسارات الدراجات الهوائية، والتي تنتشر فيها المساحات الخضراء الواسعة والحدائق المنسقة، وهو مصمم وفقاً لالتزام مجموعة ماجد الفطيم تجاه التصاميم المستدامة، ويضم المشروع عدداً من تجارب التسوق الفريدة، التي تحمل توقيع مجموعة ماجد الفطيم، بالإضافة إلى مدرسة دولية مرموقة.

خلال وضع حجر أساس منطقة «هارموني» بمشروع تلال الغاف في دبي | البيان

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