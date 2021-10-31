متاجر «نستو» تبدأ رحلتها لتحقيق الاستدامة بتركيب محطة شمسية على الأسطح

المصدر: دبي - البيان

بدأت سلسلة متاجر هايبر ماركت المحليّة «نستـو» رحلتها لتحقيق الاستدامة من خلال التعاون مع شركة «كلين ماكس CleanMax» المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وذلك بعد تركيب محطة شمسية على الأسطح بقدرة 2.5 ميجاوات.

وتستخدم المحطة وحدات شمسية من المستوى 1، وهياكل تركيب من الألمنيوم الخفيف، مع سلسلة من العواكس الشمسية عالية الكفاءة؛ وسيسهم تركيب هذه المحطة الشمسية في التقليل بشكل كبير من تكاليف الطاقة، ويؤدي في الوقت نفسه إلى دعم وتعزيز البيئة، وذلك مع الشروع في تركيب محطة إضافية بقدرة 2 ميجاوات يُجرى إنشاؤها ومن المقرر بدء عملها بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى تركيب محطة أخرى بقدرة 1 ميجاوات قيد الإنشاء.

وقال كي. بي. بشير، رئيس مجلس إدارة «مجموعة نستو»؛ يمكن لمحطة الطاقة الشمسية توليد 4.3 ملايين وحدة كهرباء شمسية سنوياً بفضل تقنيات التشغيل والصيانة المتطورة، كما أنها تزيد إلى أقصى حد إمكان استغلال أسطح المباني بشكل مبتكر، مع استثمار المناطق والمساحات غير المستخدمة في المنشآت الخضراء بصورة مربحة.

وتهدف «نستـو» إلى تقليل البصمة الكربونية ودعم الاستدامة في المؤسسة من خلال استخدام الطاقة النظيفة والحلول الفعالة لتوليد الطاقة الشمسية؛ وسيعمل المشروع أيضاً على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1860 طناً، أي ما يعادل إخراج 385 سيارة من الطرق.

وبناءً على مستويات الأداء المحققة حتى الآن؛ فإن المبادرة قد تجاوزت بالفعل جميع التوقعات بنسبة تصل إلى 105%؛ إذ توفر محطة الطاقة الشمسية 77% من الكهرباء اللازمة لاحتياجات المنشأة، الأمر الذي يجعلها واحداً من أكثر المستودعات مراعاةً للبيئة في دبي. وتلتزم «نستـو» دعم المستقبل المستدام لدولة الإمارات وأهدافها نحو أن تصبح دولة أكثر مراعاةً للبيئة؛ من خلال التوعية بالطاقة الخضراء والمشاريع التي تخفف من انبعاثات الكربون.

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