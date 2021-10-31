الزورا للتطوير العقاري تبدأ تنفيذ أعمال تسوية أرض «السنترال بارك»

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري بدء أعمال تسوية الأرض بحي السنترال بارك في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، والذي تم بيع 75% من قطع الأراضي السكنية فيه، ويتألف الحي من 44 قطعة أرض فلل، مع توفر تصميم خاص للفيلات، التي تشمل دوراً سفلياً، وأرضياً، وأول، وروفاً، وتقوم شركة AIMS بتنفيذ أعمال تسوية الأرض فيه، لتصبح جاهزة للمستثمرين لتشييد منازلهم.

وقال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: يقع حي السنترال بارك بالقرب من فندق ذا أوبروي، ضمن الأفنيوز، والتي تعد منطقة وجهات تجارية وترفيهية ومرسى مركزياً يرتبط بممر المشاة الخاص بمحلات التجزئة والترفيه، وعلى مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المسجد والمرافق داخل مارينا 1 ومسار الزوراء للركض وركوب الدراجات حول المراسي. يركز المرسى المركزي، الواقع في قلب شبه الجزيرة على الترفيه والتسلية، ويطل الحي على السنترال بارك الفاخرة ذات المناظر الطبيعية والممتدة على طول أكثر من 2كم، ليكون بمثابة حديقة خلفية خاصة لسكان سنترال بارك، وستصطف على محيطه مبانٍ منخفضة الارتفاع، تضم متاجر التجزئة والترفيه والتسلية ومنافذ تناول الطعام المطلة على الخور.

ويمتد حي السنترال بارك على مساحة 65,000 متر مربع من أصل 5.4 كيلو مترات مربعة هي مساحة منطقة التطوير الكلية لمنطقة الزورا، التي تضم فنادق 5 نجوم ومنتجعات ومراسي ومطاعم ومقاهي، ومساحات من محمية القرم، وملعب غولف، بالإضافة إلى العديد من النشاطات والفعاليات التي تمتاز بها منطقة الزوراء.

وأضاف الدنا: تعد منطقة الزوراء من أكثر المشاريع التنموية طموحاً في المناطق الشمالية، حيث تحتضنها إمارة عجمان ذات البيئة الطبيعية الملهمة، والوجهة السياحية الساحلية الرائدة. ونتطلع إلى طرح مشاريع مجمعات سكنية جديدة في المستقبل، وتسعى إدارة الزورا إلى الحفاظ على تطبيق أعلى المعايير العالمية، ما يسهم في تطوير المنطقة كونها وجهة مفضلة في الدولة.

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