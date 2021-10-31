علامة غرفة دبي المحدثة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ذكية ورقمية بالكامل

المصدر: دبي- البيان

أطلق مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي، تحديثاً جديداً على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، بحيث أصبحت ذكية ورقمية بالكامل، وذلك في إطار جهوده لمساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم ومراجعة استراتيجيتها ونشاطها المجتمعي بشكل أسرع ومبسط، ما يسهم بتعزيز سمعة المؤسسة الحاصلة على العلامة في سوق العمل، كمؤسسة مسؤولة ومستدامة.

ويتضمن التحديث 4 فئات جديدة ورقمية وذكية بالكامل، وهي مكان العمل، والسوق والمجتمع، والمبادرات البيئية، ويمكن للشركات تقييم ممارساتهم المسؤولة بعملية مبسطة، والتقدم للحصول على العلامة، بالإضافة إلى الحصول على التقدير في هذه المجالات.

وتعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أداة تشخيصية وتطويرية للشركات، لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة، حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية، لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري في البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعةٍ داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي. وتم منح 490 علامة إلى الشركات، منذ إطلاق المبادرة في 2010.

ويمكن لجميع الشركات والمؤسسات، بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو قطاعها أو تخصصاتها، التقدم للحصول على العلامة الذكية، في واحدة أو أكثر من فئاتها الجديدة، حيث ستحصل الشركات التي تفي بالمعايير، على اعتراف فوري من غرفة دبي، بالإضافة إلى الحصول على شهادة للاحتفال بإنجازاتها، والمساهمة بتعزيز سمعتها في سوق العمل، كمؤسسة مسؤولة ومستدامة.

ويجب على الشركات المقدمة للعلامة، أن تكون عاملة لمدة عامين على الأقل، ولديها رخصة تشغيل سارية من الدولة التي توجد بها. كما يمكن للشركات الفردية التي تنتمي إلى مجموعات أو شركات قابضة، التقدم بطلب للحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، بشكل منفصل. وسيتم منح أول 150 علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الفردية الذكية مجاناً. ويمكن التقديم عبر الموقع: https://csr.dubaichamber.com

وأكد الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة بغرفة دبي، أهمية التحديث الجديد، مشيراً إلى أنه يمكن للمؤسسات الراغبة بالتقدم للحصول على العلامة الفردية الذكية، والاستفادة من تقييم ومراجعة استراتيجيتها ونشاطها.

وأضاف: عبر التحديث الجديد للعلامة، نتيح للشركات والمؤسسات الراغبة بالحصول على العلامة، في فئاتها الأربع الجديدة، على سهولة التقدم عبر تطبيق ذكي، وبطريقة بسيطة، ومن ثم ستحصل الشركات التي تفي بالمعايير، على اعتراف فوري من الغرفة، لممارساتها المسؤولة في مجالات العمل والسوق والمجتمع والبيئة.

ويعتبر مركز أخلاقيات الأعمال، الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004، المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات، نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال.

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