ندوة لـ«اقتصادية الشارقة» تناقش فرص وتحديات أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ندوة بعنوان «الفرص والتحديات لقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في الإمارة»، تمت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة بلدية مدينة الشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» وحضور عدد من المستثمرين في هذا القطاع ورواد الأعمال.

وفي كلمة افتتاحية، أكدت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة تهتم بإعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية للإمارة وإجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية الداعمة لرواد الأعمال، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين، وتزويدهم بمستجدات ومتطلبات ريادة الأعمال في ظل بيئة العمل التنافسية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن معدل نمو الرخص الصادرة والمجددة في أنشطة المطاعم في الإمارة في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد قطاع الإقامة وخدمات الأغذية من مطاعم ومقاهٍ وسيارات أغذية متنقلة قطاعاً ذا وزن نوعي لِما يحققه من دخل جيد ونجاح ملموس.

وتشير الأرقام والإحصائيات الصادرة من الدائرة إلى أن القطاع شهد تسجيل 1497 رخصة ما بين الأعوام 2017 و2020 وبمعدل نمو وصل إلى 20% في عام 2020، في حين وصلت نسبة نمو الرخص المجددة إلى 14% خلال الفترة نفسها للرخص في هذا المجال.

وتم استعراض خطوات إصدار الرخصة التجارية للمواد الغذائية كالمطاعم، والمستندات المطلوبة لذلك إلى جانب الشروط والمتطلبات اللازمة، وتم عرض الاشتراطات المتعلقة بممارسة نشاط بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة. وتطرقت الندوة كذلك لدور الدائرة في التأكد من سلامة المنشآت من المخالفات ومدى تطبيقها للوائح والقوانين الخاصة بالترخيص ومزاولة النشاط بالإمارة، كما شمل العرض دور الدائرة في توفير الرقابة والحماية اللازمة لمزاولي هذا النشاط وغيرها من الأنشطة التجارية.

وعرضت بلدية مدينة الشارقة أهم الاشتراطات والإجراءات الخاصة باستخراج ترخيص المنشآت الغذائية، والتي تضمنت تحديد نوع النشاط الغذائي المناسب وتوفير المستندات الخاصة بالترخيص إلى جانب تحديد المعاينات اللازمة للمنشأة المزاولة للنشاط للحصول على الموافقات اللازمة، علاوة على متطلبات قسم رقابة الأغذية والتصاريح اللازمة لاستخراج الرخصة.

وعرضت مؤسسة «رواد» إحصائيات المؤسسة في قطاع الأغذية، ودورها في دعم نشاط المطاعم خلال فترة الجائحة من خلال المحفزات التي قدمتها لهذا النشاط لتجاوز الأزمة، كما تمت الإشارة لشروط الحصول على دعم المؤسسة والخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة وامتيازات العضوية.

وفي ختام الندوة، تم عرض تجارب رواد الأعمال في قطاع الأغذية للتعرف على تجربتهم والاستفادة منها ودور الجهات الحكومية والمحلية في تقديم التسهيلات اللازمة لهم وعرض التحديات التي يواجهها القطاع.

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