الإمارات تحتل المركز الأول لمقار الشركات العالمية إقليمياً بنسبة 96%

المصدر: دبي - البيان

احتلت دولة الإمارات المركز الأول من ناحية المقار الإقليمية لقائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية «العالمية تلاقي المحلية»، والتي تسلط الضوء على 50 رئيساً تنفيذياً يقودون المكاتب الإقليمية لشركات ضمن تصنيف فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000).

وينتمي المسؤولون التنفيذيون في القائمة إلى 28 جنسية، ويتصدر لبنان وفرنسا بخمس مشاركات لكل منهما، تليهما بريطانيا ومصر بأربع لكل منهما. فيما تحتل الإمارات المركز الأول من ناحية المقار الإقليمية، إذ تتخذ 48 شركة من أصل 50 (بنسبة 96%) الإمارات مقراً إقليمياً لها، فيما تشارك البحرين ولبنان بواحد لكل منهما. ويتصدر قطاع التكنولوجيا التصنيف بواقع 12 مشاركاً، يليه البنوك بخمسة مسؤولين تنفيذيين.

وتم تصنيف كبار القادة في مقار تلك الشركات في الشرق الأوسط بناءً على عدة عوامل، مثل الدور ونطاق التأثير، وحجم الشركة، والإنجازات الشخصية، والتقدير العام لدورهم.

وتضمن التقرير أقوى 10 رؤساء تنفيذيين ضمن القائمة العالمية يتخذون من الإمارات مقراً إقليمياً لأعمالهم وهم نبيل حبايب (لبناني - أمريكي) نائب أول للرئيس في جنرال إلكتريك والرئيس والمدير التنفيذي في جنرال إلكتريك العالمية، وعمر الشناوي (مغربي) الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «بروكتر أند جامبل»، وسامر أبو لطيف (لبناني) نائب رئيس مايكروسوفت ومدير الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وريمي إجل (لبناني – فرنسي) رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لشركة «نستله»، وراغو مالهوترا (هندي) رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستيفن موس (بريطاني) العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا لمصرف «اتش اس بي سي»، وموفق كانغي (أمريكي) الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ماكدونالد»، وكاسبر هيرزبرج (ألماني) رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «شنايدر إلكتريك»، وباتريك فان دير لو (هولندي) الرئيس الإقليمي لشركة فايزر في أفريقيا والشرق الأوسط لشركة «فايزر»، ورونالدو مشحور (سوري) نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لشركة «أمازون».

ويسهم القادة الإقليميون في نمو أعمال المنطقة في قطاعات مختلفة من الأدوية إلى الاستثمار، إذ أطلق الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا والعضو المنتدب للمجموعة، ستيفن موس، مبادرة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم الأعمال في الإمارات في 2021.

بينما وقعت شركة (Novartis Pharma Services)، بقيادة الرئيس ومدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جورج شروكينفوكس، اتفاقية مع وزارة الصحة المصرية لتوفير علاج ضمور العضلات الشوكي في البلاد أول مرة. والتزاماً بتعليم الشباب، أشرف رئيس إريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فادي فرعون، على إطلاق برنامج إريكسون للخريجين في الإمارات، والذي سيوفر للشباب الإماراتيين التدريب لتسريع التقدم الرقمي للدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات لعام 2021.

وأشارت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه لإعداد القائمة، تم حصر أولاً الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في الشرق الأوسط. أما هذا العام، فنظراً لظروف الجائحة التي دفعت العديد من المديرين التنفيذيين والموظفين إلى العمل من منازلهم، فقد تجاوزنا عن إقامة القادة خارج المنطقة مؤقتاً، أثناء توليهم أعمال الشرق الأوسط.

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