محمد بن راشد يعتمد تكليف مكتوم بن محمد بالإشراف على تطوير الأسواق المالية والبورصات بدبي

المصدر: البيان

أعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكليف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي، ووضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في الإمارة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويرسخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي خلال العقود الماضية.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أهمية الاستفادة من الفرص المحلية والعالمية في أسواق المال وتوفير بيئة أعمال لترسيخ دبي عاصمة لأسواق المال والبورصات، وذلك اعتماداً على ما تقدمه إمارة دبي ودولة الإمارات من مزايا للمستثمرين ورواد الأعمال بداية من البنية التحتية واللوجستية المتطورة، والإطار التشريعي المرن، وسوق محلي واعد يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المالية العالمية.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة الحالية تقدم فرصاً لا محدودة في شتى القطاعات، مؤكداً على قدرة أسواق المال والبورصات في دبي على الاستفادة من هذه الفرص والمتغيرات لما تتمتع به من خبرة طويلة على مدار العقود الماضية ما يمكنها من التعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات على النحو الأمثل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز