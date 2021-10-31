غرفة دبي تطلق التحديث الجديد لعلامتها للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

المصدر: البيان

أعلن مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي عن إطلاقه تحديثاً جديداً على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بحيث أصبحت ذكية ورقمية بالكامل، وذلك في إطار جهوده لمساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم ومراجعة استراتيجيتها ونشاطها المجتمعي بشكل أسرع ومبسط، مما يساهم بتعزيز سمعة المؤسسة الحاصلة على العلامة في سوق العمل كمؤسسة مسؤولة ومستدامة.

ويشمل التحديث الجديد للعلامة على أربعة فئات جديدة ورقمية وذكية بالكامل وهي مكان العمل والسوق والمجتمع والمبادرات البيئية، ويمكن للشركات تقييم ممارساتهم المسؤولة بعملية مبسطة والتقدم للحصول على العلامة، بالإضافة إلى الحصول على التقدير في هذه المجالات.

وتعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعةٍ داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي. وتم منح 490 علامة إلى الشركات منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

ويمكن لجميع الشركات والمؤسسات بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو قطاعها أو تخصصاتها التقدم للحصول على العلامة الذكية في واحدة أو أكثر من فئاتها الجديدة، حيث ستحصل الشركات التي تفي بالمعايير على اعتراف فوري من غرفة دبي، بالإضافة إلى الحصول على شهادة للاحتفال بإنجازاتها، والمساهمة بتعزيز سمعتها في سوق العمل كمؤسسة مسؤولة ومستدامة.

وجدير بالذكر أنه يجب على الشركات المقدمة للعلامة أن تكون عاملة لمدة عامين على الأقل، ولديها رخصة تشغيل سارية من الدولة التي تتواجد بها. كما ويمكن للشركات الفردية التي تنتمي إلى مجموعات أو شركات قابضة التقدم بطلب للحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بشكل منفصل.

ويذكر أنه سيتم منح أول 150 علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الفردية الذكية مجاناً. للمزيد من المعلومات وللتقديم، يرجى زيارة: https://csr.dubaichamber.com

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي على أهمية التحديث الجديد على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، مشيراً إلى أنه يمكن للمؤسسات الراغبة بالتقدم للحصول على العلامة الفردية الذكية والاستفادة من تقييم ومراجعة استراتيجيتها ونشاطها المسؤولة.

وأضاف رتاب قائلاً:" عبر التحديث الجديد للعلامة، نتيح للشركات والمؤسسات الراغبة بالحصول على العلامة في فئاتها الأربعة الجديدة على سهولة التقدم عبر تطبيق ذكي وبطريقة بسيطة، ومن ثم ستحصل الشركات التي تفي بالمعايير على اعتراف فوري من الغرفة لممارساتها المسؤولة في مجالات العمل والسوق والمجتمع والبيئة."

ويعتبر مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال. ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز