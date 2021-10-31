20 فلساً زيادة في أسعار البنزين و 30 بالديزل خلال نوفمبر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 19 و20 فلساً في البنزين و30 فلساً في الديزل لكل ليتر بنسب ارتفاع تراوحت بين 7.7 % و8% في البنزين ونحو 12% في الديزل مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2021.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غداً الاثنين أول نوفمبر 2021، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 20 فلساً من 2.60 درهم في أكتوبر الى 2.80 درهم في نوفمبر وبنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2021، كما صعد سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 20 فلساً من 2.49 درهم فى أكتوبر الى 2.69 درهم في نوفمبر وبنسبة 8 %عن أكتوبر، وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 19 فلساً من 2.42 درهم في أكتوبر الى 2.61 درهم وبنسبة زيادة 7.8% عن شهر أكتوبر.

وارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 30 فلساً لكل ليتر من 2.51 درهم الى 2.81 درهم بنسبة زيادة نحو 12%عن شهر أكتوبر.

كانت لجنة متابعة أسعار الوقود قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر سبتمبر 2021 بمقدار 3 فلوس في البنزين و7 فلوس في الديزل لكل ليتر، كما أقرت اللجنة زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر أكتوبر 2021 بمقدار يتراوح بين 5 و6 فلوس في البنزين و13 فلساً في الديزل لكل ليتر بنسب ارتفاع تراوحت بين 2 % و2.54% في البنزين ونحو 5.46% في الديزل مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2021.

ويأتي ارتفاع الأسعار في أعقاب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015.

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