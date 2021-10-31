«ميبل إنفست» تعرض شراء 100 % من أسهم «داماك»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة ميبل إنفست كو ليمتد («ميبل»)، المملوكة بالكامل من قبل حسين سجواني، أنها تقدمت بعرضها للاستحواذ الكامل بنسبة 100% على أسهم في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة داماك العقارية دبي ش.م.ع («داماك»).

بموجب شروط العرض، يحق للمساهمين في داماك (باستثناء ميبل وأعضاء المجموعة المرتبطة بها) الحصول على 1.40 درهم إماراتي نقداً مقابل كل سهم يملكونه في «داماك». وتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة في بيانٍ أصدرته «داماك» أمس إلى سوق دبي المالي. وللمشاركة في هذا العرض، سيُطلب من المساهمين ملء نموذج القبول والتوقيع عليه، حيث سيتم توزيعه إلكترونياً على المساهمين ونشره على الموقع الرسمي لشركة داماك لإرساله أو تسليمه إلى مواقع محددة مذكورة في نموذج القبول خلال موعد أقصاه الساعة 2 ظهراً في 25 نوفمبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز