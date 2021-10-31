«المنتدى الاقتصادي العالمي»: الإمارات نموذج لاستشراف المستقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات واحدة من أولى دول العالم في الاهتمام بالمستقبل، ومحاولة التنبؤ بشكل الحياة السائد فيه.

ونشر المنتدى تقريراً على موقعه الشبكي عن الدراسات المستقبلية وكيفية مساهمتها في تغيير العالم للأفضل، موضحاً أن القيادة والحكومة في الإمارات كان لهما قصب السبق على مستوى العالم في استشراف المستقبل بصورة نظامية، ومن خلال كيان حكومي رسمي مخول بهذه المهمة، وقدّمت نموذجاً في هذا الشأن. وأضاف إن هذه الخطوة تعكس اهتمام الإمارات بالتنبؤ بالمستقبل، وذلك في مسعى للتعامل مع ما قد يجلبه من تقلبات، وأيضاً بهدف تعزيز المرونة في حكومتها.

وفي سياق مواز، أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تولي أهمية خاصة لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة باعتبارهما من أهم القاطرات التي ستقود اقتصادها الوطني مستقبلياً. ونشر المنتدى تقريراً آخر عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة حول العالم.

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