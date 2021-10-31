افتتاح فندق «جولدن ساندز هوتيل كريك» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مشاريع عبدالله أحمد الموسى»، وهي مجموعة شركات ديناميكية تُركز على خدمة العملاء وتتضمن مجموعة واسعة النطاق من الأعمال التجارية، عن تغيير الاسم التجاري لفندق تابع لها من فئة الخمس نجوم، يقع في منطقة استراتيجية بدبي.

وكان الفندق يخضع في السابق لإدارة مجموعة شركات «هيلتون ورلد وايد» تحت اسم «هيلتون دبي كريك»، وصار اسم الفندق بعد تغييره «جولدن ساندز هوتيل كريك». ويأتي هذا التغيير في الاسم التجاري للفندق اتساقاً مع الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها «مشاريع عبدالله أحمد الموسى» لتعزيز علامتها التجارية المحلية الخاصة «جولدن ساندز»، والتي طرحتها في الأسواق بنجاح منذ ما يزيد على 30 عاماً.

وقام داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وخالد النابودة، وفيصل الموسى، مدير مجموعة «مشاريع عبدالله أحمد الموسى»، ومحمد خوري، مدير عام «جولدن ساندز للفنادق والشقق الفندقية»، وحضور عمر المري، بافتتاح الفندق رسمياً في الـ25 من أكتوبر 2021.

وأعرب داوود الهاجري عن اعتزازه بالفندق، وتمنى التوفيق لـ«جولدن ساندز للفنادق والشقق الفندقية» باعتبارها مُشغلاً محلياً في مشروعها الجديد.

وقال فيصل الموسى: «لا شك أن صناعة الضيافة في الإمارات تشهد تطوراً مستمراً، لذا يتعين علينا أن نتسم بالمرونة وأن نوائم استراتيجياتنا كي نلبي احتياجات السوق المتنامية دوماً».

ومن جانبه، قال محمد خوري: «نؤمن بقوة بإمكانات هذه المنطقة كوجهة رئيسية للسياحة والأعمال التجارية في دبي، ويُسعدنا تواجدنا هنا لدعم رؤية الحكومة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الجزء التاريخي من دبي، وذلك بتقديم فندق متوسط الحجم من فئة الخمس النجوم يُدار بواسطة علامة تجارية إماراتية محلية حقيقية».

محفظة

تشمل محفظة الفنادق التي تمتلكها «مشاريع عبدالله أحمد الموسى» عدة فنادق في الإمارات وسلطنة عُمان، وتديرها بالشراكة مع سلاسل فنادق عالمية مثل «هيلتون ورلد وايد»، «ماريوت إنترناشيونال»، «آي إتش جي»، و«تاج»، بالإضافة إلى علامتها المحلية الخاصة «جولدن ساندز»، التي تُدير عدة فنادق في الإمارات.

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