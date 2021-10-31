عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان

المصدر: عجمان – وام

حقق مصرف عجمان أرباحاً صافية بقيمة 90.1 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 61% عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ خلالها صافي الربح 55.9 مليون درهم.

أعلن ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس الإدارة وذلك في ديوان حاكم عجمان وبحضور أعضاء المجلس ومحمد أميري الرئيس التنفيذي للمصرف حيث اطلع سموه والأعضاء على النتائج المالية للمصرف.

وانعكس هذا المسار الإيجابي في ارتفاع صافي الدخل التشغيلي الذي بلغ 477 مليون درهم للربع الثالث من العام الحالي 2021 محققاً زيادة بنسبة 12% مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي والتي بلغ خلالها صافي الدخل التشغيلي 424 مليون درهم.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إن نتائجنا في المصرف أظهرت مجدداً في الربع الثالث من عام 2021 القوة التشغيلية لأعمالنا التي تجلت في مستويات مرتفعة لأدائنا القوي كما أنها قد أثبتت مرونة عائداتنا واستمرار زيادة ثقة العملاء من الأفراد والشركات بكافة محاور الأعمال لدينا.

وأضاف إنه بالتزامن مع هذا فإننا نركز على فاعلية الأنشطة ودعم الكفاءات وفي الوقت نفسه نحرص على الحفاظ على زخم النمو لدينا.. ويأتي كل هذا دليلاً واضحاً على الأثر الإيجابي لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة وانتعاش الظروف الاقتصادية فيها بفضل الجهود المتميزة المشهودة التي بذلتها الدولة في التعامل مع أزمة جائحة كورونا.

وتوقع أميري أن يستمر هذا التحسن بالصعود الإيجابي خلال الأشهر القادمة مضيفاً ونحن إذ نجحنا في المحافظة على أرقام جيدة في ميزانيتنا العمومية فإننا فخورون أيضاً بتحقيق العديد من الإنجازات الهامة بما في ذلك تميزنا بمحاور رئيسية في مجال العمل المصرفي والحصول على تكريمات وجوائز عديدة.

وبلغ إجمالي أصول المصرف 21.5 مليار درهم في 30 سبتمبر 2021 محافظةً على نفس المستوى السابق 21.5 مليار درهم عند نهاية ديسمبر 2020.

كما يبلغ رأسمال المصرف 2.1 مليار درهم ومجموع حقوق المساهمين 2.6 مليار درهم.

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