«فوربس»: عقارات دبي الفاخرة مُبهرة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت «فوربس» العقارات الفخمة وبالغة الفخامة في دبي بأنها شديدة الإبهار، وأنها جديرة حقاً بالمشاهدة.

ونشرت المجلة أمس على موقعها الشبكي تقريراً عن العقارات الفخمة في دبي بعنوان «عندما يتعلق الأمر بأغلى العقارات الفاخرة في دبي، استعد للانبهار».

وأوضح تقرير المجلة الأمريكية أن سوق العقارات الفاخرة في دبي شهدت الفترة الأخيرة إضافة باقة متنوعة من العقارات الجديدة ذات الفخامة المُبهرة، والتي أضافت إلى حافظة دبي الزاخرة أصلاً بهذه النوعية من العقارات، وعززت مكانتها مدينة معروفة على مستوى العالم بنمط معيشتها المُترف وبتفوقها عالمياً في عدة صفات على وزن «أفعل التفضيل»، مثل «أطول» مبنى في العالم، وهو «برج خليفة»، و«أكبر» جزيرة اصطناعية على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه العقارات الفخمة تتنوع في أشكالها، وأنماطها وتصاميمها المعمارية، كما تشمل فيللاً يبلغ سعر الواحدة منها عدة ملايين من الدولارات، وشققاً تتكون الواحدة منها من عدة طوابق «بنت هاوس»، وشققاً فخمة شاسعة المساحة ضمن مُجمّعات سكنية ذات ارتفاعات شاهقة، مضيفاً إن هذه العقارات تتنوع في مواقعها أيضاً، حيث تنتشر في عدة مواقع عبر دبي، ومنها «جزيرة نخلة جميرا»، و«مرسى دبي»، و«داون تاون دبي»، وغيرها.

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