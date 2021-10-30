فتح باب التسجيل للنسخة 11 من «سيال الشرق الأوسط» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كابيتال للفعاليات، الشركة المنظمة لمعرض سيال الشرق الأوسط 2021، والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الحادية عشرة من فعاليات المعرض، والتي تنطلق من 7 إلى 9 ديسمبر 2021 في أبوظبي.

يعتبر المعرض الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض هو أحد أضخم الفعاليات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة على مستوى المنطقة، حيث يقام بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للتمور.

حلول تقنية

وسيشهد «سيال الشرق الأوسط» استعراض المؤسسات المتخصصة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، لأبرز ابتكاراتها وحلولها التقنية، فضلاً عن تسليط الضوء على مجالات الأمن الغذائي العالمي والتوجهات العالمية المستقبلية في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة.

ويهدف الحدث الرائد إلى الترويج لقطاع الأغذية والمشروبات في أبوظبي، إلى جانب تسليط الضوء على العناصر الأساسية في القطاع، بما فيها المطاعم والفنادق والمقاهي، إلى جانب المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي والتمر والقهوة.

منصة رائدة

ويشهد قطاع الأغذية والمشروبات في أبوظبي ازدهاراً ملفتاً في الوقت الراهن، وتعد الدورة الحادية عشرة من سيال الشرق الأوسط أول فعالية مختصة بقطاع الأغذية والمشروبات تستضيفها العاصمة الإماراتية بعد جائحة كوفيد-19. ويتيح سيال الشرق الأوسط فرصةً مثالية ومنصة رائدة تجمع بين الجهات العارضة والمشترين ومناقشة التوجهات الحالية في القطاع.

وتشهد دورة هذا العام فعاليات وأجنحة دولية جديدة، إلى جانب استعراض أحدث التوجهات في قطاع الطهو بمعرض الذواقة العالمي في أبوظبي.

وتتضمن الدورة الحالية من المعرض على 5 فعاليات جديدة، والتي تتضمن برنامج المشترين العالميين، ومعرض أبوظبي الدولي للتمور، بطولات الإمارات الوطنية للقهوة، وجوائز سيال للابتكار والدورة الأولى من معرض الذواقة العالمي في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز