«جي جا للعقارات» تدشن مشروع أبراج ريتال وريناد في عجمان

المصدر: عجمان – البيان

أعلنت شركة «جي جا للعقارات» عن تدشين وإطلاق مشروعها الجديد - أبراج ريتال وريناد الواقعة على شارع الشيخ خليفة بن زايد في عجمان، وتميزت شركة جي جا للعقارات لتصبح من أفضل مطوري العقارات في عجمان والإمارات الشمالية.

وتأتي الأبراج الرئيسية الجديدة من جي جا للعقارات بمزايا جذابة مثل خيارات التنقل والإيجار التي تعطي قيمة عالية للمستأجرين والمشترين المحتملين.

وتتوفر الشقق بمساحات استوديو، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، مع توفر مساحات فسيحة وتكييف مجاني ومواقف للسيارات مجانية وخدمات الصيانة، ويعد مشروع جي جا للعقارات الجديد خطوة في صناعة العقارات الرائدة، بقيمة إيجار سنوي تبدأ من 18 ألف درهم إماراتي.

كما يتميز المشروع بخصائص رئيسية عدة منها الدفعات المرنة، وخدمات صيانة وتكييف ومواقف مجانية، ولا توجد عمولات، فالتعامل مباشرة من المالك / من دون وسيط

وتمتلك الشركة يداً قوية في كل من محافظ التملك الحر والتأجير تلبي أنماط الحياة المعاصرة للسكان المتنوعين ثقافياً في الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها واحدة من أكبر مطوري العقارات في الإمارات العربية المتحدة، فإن الفرق هو أن جي جا للعقارات تتميز بإنشاء مشاريع فريدة ومبتكرة - مصممة لتناسب الأذواق الحديثة لسكان المدن. في جي جا للعقارات، يتم تأسيس كل مشروع جديد على الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق عملية شراء أو استثمار بأقصى قيمة ووسائل راحة.

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