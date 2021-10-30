«سانجيف بهاتيا» تستعرض أفضل الحلول للعقارات الذكية في مؤتمر بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة سانجيف بهاتيا، الشركة القابضة الرائدة في الإمارات ومقرها دبي، عن مشاركتها في الدورة المباشرة القادمة من مؤتمر الجهات المعنية 2021 بصفتها جهة راعية رسمية فيه. وتستضيف ذا هوسبيتاليتي نيتورك فعاليات المؤتمر المخصص لأكثر من 200 من كبار قادة قطاع الفنادق المدعوين في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتنطلق فعاليات المؤتمر بين 26 و28 أكتوبر الجاري في منتجع لابيتا بدبي باركس آند ريزورتس، مع مشاركة مجموعة سانجيف بهاتيا بغرفة تجريبية حصرية تتيح للجهات المعنية فرصة الاطلاع على المنتجات والخدمات الثورية من نيتيكس كونترول، مزود حلول إدارة المباني الذكية، وأو دي إس جلوبال، شركة الأنظمة الذكية المتكاملة، وتكنووير، شركة أنظمة إضاءة الطوارئ.

وتستعرض الغرفة التجريبية نظام الإدارة المتكاملة للمباني الذكية، والذي يمثّل أفضل الابتكارات المتعلقة بإدارة العقارات الذكية والمباني المتصلة من نيتيكس كونترول. كما تم تصميم الغرفة لتلهم المشاركين من كبار الجهات المعنية بالقطاع من خلال الجمع بين نظم الجهد الكهربائي شديد الانخفاض من أو دي إس جلوبال ونظم الإضاءة المبتكرة من تكنووير.

وقال سانجيف بهاتيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سانجيف بهاتيا والرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال: تفخر مجموعتنا بالمشاركة في مؤتمر الجهات المعنية 2021 باعتبارها الجهة الراعية الرئيسية فيه، حيث نسعى لتحسين واقع منطقتنا والعالم أجمع من خلال توفير حلول محسنة وفعالة، إلى جانب أحدث المنتجات المبتكرة، بأسعار معقولة. كما تعكس الغرفة التجريبية هدف مجموعة سانجيف بهاتيا في توفير تجارب غير مسبوقة للجهات المعنية في القطاع، لا سيما بعد البدء بالتأقلم مع الواقع الجديد وتجاوز تحدياته.

وتستعرض تكنووير أحدث نظم البطاريات المركزية وخط الإنتاج الصديق للبيئة خاصتها، والذي يستخدم ميزة الاتصال السحابي وتقنية المكثفات الفائقة، كما تسلط الضوء أيضاً على قابلية التشغيل البيني لمنتجاتها ضمن أنظمة إدارة المباني والمساحات المخصصة للمدن الذكية. ويندرج التكامل السلس أيضاً في قائمة العروض الأساسية لشركة أو دي إس جلوبال المتخصصة بنظم الجهد الكهربائي شديد الانخفاض المؤتمتة وحلول الصيانة.

وتتطلع أو دي إس جلوبال إلى تعريف الجهات المعنية المشاركة بأسلوب عملها غير المرتبط بجهة تصنيع معينة وخبرتها في تقديم حلول إدارة المدن الذكية بالاعتماد على الجيل التالي من أنظمة إدارة المباني. وتتيح الشركة حلولاً تمكّن مشغلي المباني من تخفيض نفقات التشغيل وتعزيز تجربة المستهلك في ذات الوقت، كما تستطيع الجهات المعنية المشاركة أيضاً مشاهدة عرض ترويجي مباشر لمركز القيادة والتحكم الذكي والمتكامل التابع للشركة.

أما نيتيكس كونترول فتستعرض بدورها محفظة منتجاتها الواسعة، والتي تضم منظمات الحرارة (الثيرموستات) وحلول عدادات القياس، إلى جانب تسليط الضوء على قدرتها على دمج نظم السلامة والأتمتة المتعددة، والمرتبطة بشكل خاص بقطاع الفنادق والضيافة. وتسعى نيتيكس إلى تسليط الضوء على منهجية أندرويد للمباني الخاصة بها، والتي تحظى برواج كبير في أوساط الجهات المعنية بالقطاع.

واختتم سانجيف بهاتيا حديثه قائلاً: يفتح المركز التجريبي الباب على عالم من الاحتمالات التي يمكن لمجموعة سانجيف بهاتيا الاستفادة منها بفضل منهجية نيتيكس كونترول المتصلة وتكامل الخدمات متعددة المصادر من أو دي إس جلوبال، إلى جانب نظم الإضاءة الثورية من تكنووير. وتتسم هذه الحلول بحداثتها وتصميمها المناسب للأغراض المصممة لأجلها، ونتطلع لإبراز قدرتها أمام صنّاع القرار في قطاع الضيافة أثناء اجتماعهم في 26 أكتوبر الجاري.

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