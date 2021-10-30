الشارقة لإدارة الأصول تبني محطة معالجة صرف صحي في سوق الحراج للسيارات

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن البدء ببناء محطة معالجة الصرف الصحي في سوق الحراج، وفق لأنظمة الصرف الصحي الحديثة، ويأتي ذلك ضمن أجندتها واستراتيجيتها المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتوفير أفضل خدمات المرافق العامة للتجار والمستثمرين والأفراد، وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز سعادتهم ورفاهيتهم.

وقال سعيد مطر السويدي، مدير سوق الحراج: يتطلب الإقبال اللافت الذي يشهده السوق منذ تأسيسه في العام 2016 من قبل التجار والمستثمرين، ومن قبل عشاق عالم السيارات، مواصلة تطوير البنية التحتية ومختلف الآليات والإجراءات، التي من شأنها تشكيل قيمة مضافة للمكان، وتحقيق أعلى درجات الجذب للتجار والزوار.

وأضاف السويدي: تحرص شركة الشارقة لإدارة الأصول على تسخير خبراتها في مجال الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، لإثراء سوق الحراج، وإمارة الشارقة بالمشاريع الاستثنائية والخدمات المبتكرة، التي تعزز مبادئ التنافسية العالمية، وتحقق خطوات استباقية في شتى القطاعات والمجالات.

ولفت السويدي إلى أن السوق يعتبر من أهم المنصات العالمية لتجارة السيارات، لتفردها ببنية تحتية متطورة، حيث تشكل حلقة وصل بين تجار السيارات والمستهلكين.

إلى ذلك، يضم سوق الحراج أكثر من 358 معرضاً، و31 محلاً للأكسسوارات، و22 محلاً تجارياً، وغيرها من مستلزمات السيارات، ويتوافر فيه نحو 20 ألف موقف اصطفاف لسيارات المعارض، ونحو 5 آلاف موقف يتسع للزوار ومرتادي السوق، ويهدف إلى توفير وجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات في الشارقة، ما يسهم في دعم قطاع تجارة السيارات وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة. وجاء السوق على مساحة تزيد على 420 ألف متر مربع، بتكلفة 250 مليون درهم، وهو الأكبر على مستوى المنطقة، ويضم معارض للسيارات، ومحلات متعددة الأغراض لبيع زينة السيارات، وتوافر خدمات الفحص الفني وتسجيل المركبات، ما يوفر على أصحاب المعارض والزبائن الكثير من الوقت والجهد، ومختلف الخدمات والكماليات تحت سقف واحد.

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