«حرة الحمرية» تبحث مستقبل الخدمات اللوجستية في المؤتمر الدولي للمشتريات والتوريد 2021 بدبي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، عن مشاركتها في المؤتمر الدولي السادس للمشتريات وسلاسل التوريد لعام 2021 كراعٍ رئيس للحدث المقرر تنظيمه في السادس من نوفمبر المقبل بمنتجع أتلانتس النخلة بدبي، من قبل أكاديمية «بـلـو أوشـن»، مؤسسة التمكين المعرفي الرائدة في المنطقة.

ويجمع المؤتمر الذي سيقام هذا العام تحت شعار «عالم واحد.. سلسلة توريد واحدة»، نخبة من المختصين في قطاع المشتريات وسلسلة التوريد من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لبحث أفضل السبل لتحقيق الازدهار في عالم دائم التطور لشبكات سلاسل التوريد، وتعتبر الفعالية الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط، التي تسلط الضوء على هذا القطاع الحيوي، حيث يشكل منصة لنقل الخبرات وتبادل المعرفة، من خلال العروض التقديمية من المشاركين والجلسات الفرعية التي تجمع خبراء في هذا القطاع لمشاركة رؤاهم ومناقشة أفكارهم المستقبلية.



مساهمة



وقال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية: «إن مشاركتنا كراعٍ رئيس لهذا الحدث المهم، يندرج في إطار سعي المنطقة للمساهمة الفاعلة في استراتيجية إمارة الشارقة لاستدامة ازدهار سلاسل التوريد، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان انسيابية تدفق السلع والخدمات تنفيذاً للرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن جهود الهيئة للتعريف بباقة الخدمات والتسهيلات التي توفرها، وتعد الأكثر شمولية وتنافسية بين المناطق الحرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بما يلبي احتياجات هذا القطاع المهم، حيث تضم المنطقة عدداً كبيراً من الشركات المتخصصة في خدمات التخزين وسلاسل الإمداد والتوزيع والنقل والشحن البحري والجوي والأرضي، لما توفره من امتيازات وحوافز، وبيئة تنافسية ومرنة وجاذبة للاستثمار».



ترويج



وأضاف المزروعي: «تتطلع المنطقة الحرة بالحمرية من خلال رعايتها وتفاعلها في هذا المؤتمر المهم، إلى تعزيز وتطوير شبكة علاقاتها مع قادة الأعمال ورؤساء كبرى الشركات العالمية، إلى جانب الترويج لفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في المنطقة التي تحتضن ما يقارب 6500 شركة لمستثمرين ينتمون لأكثر من 160 دولة، وهي تعد مكاناً مثالياً لخدمات التوريد والشحن، بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق العالمية، ومرافقها ذات المستوى العالمي، فضلاً عن المستودعات، وأجنحة المكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى صالة كبار المستثمرين، ومكتب للجمارك، ومراكز ترفيهية مجهزة بالكامل، ومكاتب صرافة، وبنوك، وسكن للعمّال وغيرها الكثير من المزايا الجاذبة التي تجعلها أيقونة المناطق الحرة في المنطقة».



نخبة



ويُعقد المؤتمر هذا العام بمشاركة نخبة من رواد وقادة الفكر وصنّاع القرار والخبراء، بالإضافة إلى أصحاب المواهب الواعدة من مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم، حيث تضم قائمة المتحدثين بالمؤتمر كلاً من بيرسي جال، أحد كبار المديرين بأكاديمية بلو أوشن، ونينا ستيفاني فالك، مدير أول في مجموعة الشايع، ورانا سينغوبتا، المدير التنفيذي لشركة يوني ليفر، والدكتور سالم سعيد الطلعي الظهوري، استشاري طب الأسنان والطب الشرعي بشرطة أبوظبي، والدكتورة إيلينا فاتوتينا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فارما جلوبال، وعدد من المتحدثين الآخرين.

وتناقش جلسات المؤتمر هذا العام محاور عدة منها: «جواز السفر اللوجستي العالمي»، و«مفتاح العمليات السلسة لسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم»، و«مستقبل الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«التحرك نحو سلسلة إمداد عالمية مسؤولة ومستدامة»، و«المعركة بين كفاءة سلسلة التوريد وتقليل المخاطر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز