"اقتصادية الشارقة" توقع وثيقة الالتزام بمراعاة السن

المصدر: الشارقة- البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة “وثيقة الالتزام بمراعاة السن" إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وذلك تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تهيئة الإمارة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، يسعدنا ونحن نوقع هذه الوثيقة اليوم أن تكون استكمالاً للتعاون المشترك القائم على خدمة فئة السن في إمارة الشارقة حيث يعد توقيع هذه الوثيقة إنجازاً هاماً ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وتحظى بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي تضع الإنسان هدفها الأول ومحور الاهتمام، كما وتأكد على جعل إمارة الشارقة بيئة مثالية مراعية للسن يحظى القاطنون فيها بأفضل الخدمات.

وأضاف أن الإمارة تولي اهتماماً كبيراً ومميزاً بفئة المسنين، وقد اتخذت الكثير من الإجراءات لتحقيق الرفاهية لهم، بما يتيح لهذه الفئة الاستفادة من مواردها بسهولة ويسر، ومشاركتهم خبراتهم مع الجميع وصولاً لتنمية المجتمع، بما يلبي الطموحات المستـــقبلية لإمارة الشارقة. كما وأشار سعادته إلى أن الدائرة وضمن التزامها بأهداف الوثيقة، ستسعى لتنفيذ المبادرة وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في "الشارقة إمارة مراعية للسن" وذلك من خلال رفع الوعي بين موظفيها تجاه مفاهيم مراعاة السن والتزامها بتهيئة الخدمات والمرافق التي تراعي فيها فئة السن.

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