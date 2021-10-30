197.9 مليون درهم أرباح رأس الخيمة العقارية في الربع الثالث

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 197.9 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ40.97 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2020، ما يعكس استراتيجية الشركة الناجحة.

وارتفعت إيرادات الشركة العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 424.37 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ 177.54 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020. فيما ارتفع إجمالي الدخل الشامل ليصل إلى 184.33 مليون درهم، مقابل 27.15 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الأصول لتصل إلى 6.18 مليارات درهم إماراتي، مقابل 5.8 مليارات درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لزيادة الاستثمارات في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية.

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: «تواصل شركة رأس الخيمة العقارية تحقيق نتائج قوية في ظل استمرار النشاط الكبير في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية، والتسهيلات والحوافز الحكومية من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية في الدولة».

وتواصل شركة رأس الخيمة العقارية عمليات البناء في المشاريع الفندقية من فئة الخمس نجوم، حيث من المتوقع أن يبدأ فندق ومنتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأخير من عام 2021، كما من المتوقع افتتاح فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب خلال 2022، وهو ما سيسهم تباعاً في تحسين إيرادات الشركة للسنوات اللاحقة من خلال الإيرادات الدورية الناتجة عن أصول قطاع الضيافة.

كما تعمل الشركة حالياً على تسريع العمل في المراحل النهائية لمشروع فلل ماربيلا على جزيرة الحياة في ميناء العرب، والذي يضم 205 فيلل وتاون هاوس، وهناك مشروع جلفار ريزيدنس على جزيرة الريم في أبو ظبي قيد الإنشاء حالياً، ويضم 266 شقة، من المتوقع البدء بتسليمها خلال العام الحالي.

وكشفت شركة رأس الخيمة العقارية مؤخراً عن مجموعة من المشاريع المستقبلية التي ستضاف إلى محفظتها، وتشمل مشروع باي ريزيدنس في جزيرة الحياة بميناء العرب والذي يحتوي على 4 مبان ويبلغ عدد الوحدات فيه 648 من الشقق السكنية، ومشروع جيت واي ريزيدنس 2، وهو برج سكني يقع ضمن مشروع ميناء العرب ونظراً للإقبال الشديد لمشروع فيلات ماربيا سيتم طرح 79 فيلا. كما أعلنت الشركة عن إعادة تخطيط جزيرة الحياة مما نتج عنه زيادة 13 مشروعاً بهدف تحقيق المزيد من الأرباح، وتشكل في الوقت نفسه قيمة مضافة لمستقبل السياحة والنشاط الاقتصادي بالإمارة.

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