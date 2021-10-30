انطلاق «تحدي رواد الأعمال والشركات الناشئة» ضمن فعاليات هايبرموشن دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة أسياد، المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان، بالتعاون مع هايبرموشن دبي، المعرض ألماني المتخصص بالتحول الذي تشهده قطاعات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية ومستقبلها، عن توفير منصة مثالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة العالمية للتنافس والفوز بجائزة قدرها 50,000 دولار أمريكي.

وأطلقت مجموعة أسياد، بالتعاون مع عُمانتل، الشريك التكنولوجي الرسمي؛ وهايبرموشن دبي، تحدي رواد الأعمال والشركات الناشئة، والذي سيقام خلال الفترة بين الثاني والرابع من شهر نوفمبر 2021م في منطقة مخصصة في مركز دبي للمعارض للاستفادة من إمكانيات الشركات الناشئة ورواد الأعمال لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات القطاع.

ويستقطب التحدي مشاركين ضمن ستة محاور رئيسية في قطاعي النقل واللوجستيات، ألا وهي الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، والخدمات اللوجستية، والتنقل الذكي والطائرات المسيرة بدون طيار. وسيقدم المشاركون عرضاً تقديمياً أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض حلولهم المبتكرة.

كما سيتيح البرنامج أمامهم التواصل مع أبرز قادة القطاع، والاستفادة من خدمات ورش العمل الإرشادية المخصصة لدعم الشركات الناشئة لمواجهة التحديات ومساعدتهم على تحقيق النمو المستدام.

وقال المهندس عبدالرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد: «يشكّل الابتكار عنصراً أساسياً لتطور قطاع الخدمات اللوجستية، ويشجع على المزيد من الإنجازات لرفد سلسلة التوريد العالمية بحلول ذات قيمة تنافسية. ولا يقتصر تعاوننا مع هايبرموشن دبي على تقديم تحدياتٍ مميزة، بل يستعرض عدداً من الحلول للقطاع اللوجستي في سلطنة عُمان وعالمياً، ويتيح لنا مقابلة أصحاب المواهب المبتكرة الذين سيرسمون ملامح مستقبلنا. وسنعمل بالشراكة مع عُمانتل - الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وتكنولوجيا المعلومات في سلطنة عُمان على تعزيز أفضل الممارسات في الابتكار الرقمي، وذلك بتوفير فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال العالميين لاكتساب خبرات قيّمة، وتوظيفها في القطاع اللوجستي. وهذا التحدي ما هو إلا بداية نحو تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف الحاتمي إنّ تنظيم مجموعة أسياد تحدي هاكاثون أسياد اللوجيستي العالمي الذي يستمر ليومين، وبمشاركة واسعة من علماء ومطوري ومحللي البيانات من مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول وأفكار واعدة في قطاعات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية يعزز من مكانة أسياد كوجهة سباقة لتطوير الحلول التقنية والحاضنة للمواهب الواعدة في المنطقة والعالم، الأمر الذي ينسجم مع دورنا المحوري مجموعة لوجستية فاعلة في إرساء معايير جديدة ومبتكرة لتوفير خدمات لوجستية تتسم بالاستدامة.

وبدوره قال سايمون ميلر، الرئيس التنفيذي لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض هايبرموشن دبي: «تجمع دول الخليج العربي عدداً من أكبر شركات الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشغل دوراً ريادياً في إنشاء منظومة قيّمة للشركات الناشئة، إذ لطالما قدّمت الدعم اللازم لتعزيز النمو في هذا القطاع لعدد من السنوات.

وتمّ استكمال تلك الجهود من خلال عدد من المبادرات مثل إنشاء المناطق الحرة والبرامج الحكومية والحوافز وبرامج التدريب والتطوير عالمية المستوى، حيث تمّ تصميمها جميعاً لدعم مجتمع روّاد الأعمال وتعزيز الابتكار.

وأضاف: تتماشى أهداف معرض هايبرموشن دبي مع أهداف الإمارات ودول الخليج العربي في ما يتعلّق بقطاع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشرفنا التعاون مع مجموعة أسياد من أجل توفير الفرصة لعدد أكبر من رواد الأعمال لاستعراض مساهماتهم في ازدهار القطاع.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض هايبرموشن دبي مشاركين رفيعي المستوى من جهات حكومية ومؤسسات خاصة محلية وإقليمية وعالمية، للعمل معاً على التخطيط لمستقبل واعد لقطاع اللوجستيات وخدمات النقل والبنية الأساسية والتنقل.

وتستضيف الفعالية ثلاث جلسات، ألا وهي هايبرموشن لاب والتنقل الذكي وسكيليكس، بمشاركة معرض ماتريالز هاندلينج الشرق الأوسط. وسيجتمع رواد الفكر من جميع أنحاء العالم لمشاركة الأفكار والمفاهيم الرائدة ورسم ملامح مستقبل قطاعي النقل والتنقل.

هذا، وسيشهد معرض هايبرموشن دبي مشاركة أبرز رواد القطاع، ومن بينهم أنتوني فوكس، وزير النقل السابق للولايات المتحدة؛ وعبدالله الشامسي، المدير الأول لشؤون مستقبل الأشياء في دبي لمشاريع الطيران الهندسية؛ والبروفيسور كارلو راتي، مدير مختبر المدن الذكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ وجوش جيجل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى شركة فيرجن هايبرلوب.

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