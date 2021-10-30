271.7 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بنمو 26% خلال 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 271.7 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2021 مقارنة مع 215.2 مليون دولار أمريكي للفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 26%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.4 مليارات دولار أمريكي في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2021.

هذا وقد ارتفعت أصول المجموعة كما في 30 سبتمبر2021 لتصل إلى 63.7 مليار دولار أمريكي منها 8.4 مليارات دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك إسلامي متكامل، مقارنة بـــ 52.5 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 21%. كما وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 24% لتصل إلى 46.6 مليار دولار أمريكي منها 7 مليارات دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 37.5 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 34.1 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر2021 منها 7.5 مليارات دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت28 %.

وقال صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة: إن النتائج المالية الإيجابية للبنك تتماشى مع النهج الاستراتيجي الشامل الذي يتبعه البنك والذي يرتكز حول تحقيق مستقبل مستدام من خلال تعزيز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى إيلاء البنك أهمية كبيرة لدمج الرقمنة في عملياته الأساسية والتجارية لدورها في إحداث تحول جذري في القطاع المالي.

وأكد صبيح المصري على مواصلة البنك العربي التغلب على التحديات بنجاح وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات على مختلف الأصعدة مشيداً بالنهج المؤسسي الذي تتبناه مجموعة البنك العربي وسعيها لتلبية احتياجات عملائها ومساهميها.

ومن جهته أشار نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – إلى أن نتائج البنك العربي خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2021 تؤكد مضي البنك في العمل بشكل استراتيجي وفعّال، حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 856.9 مليون دولار أمريكي وبنمو 6% عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في سبتمبر2021، بالإضافة إلى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.1%، ونوه إلى قيام البنك ببناء المخصصات وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك والتي تعكس التوقعات الائتمانية والاقتصادية المستقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

كما أضاف صباغ بأن البنك العربي يتبنى أحدث التكنولوجيا المالية على صعيد الصناعة المصرفية ليقدم تجربة مصرفية متطورة وحلولاً مصرفية رقمية متكاملة تتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة لتلبية احتياجات عملائه المتجدّدة، حيث قام البنك بإطلاق (ريفلكت) أول Neobank في الأردن والذي يحاكي أسلوب حياة العصر الرقمي الجديد ويمنح المستخدم تجربة مصرفية بسيطة ومتكاملة.

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