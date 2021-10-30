القرية العالمية ترحب بأحدث أفراد عائلتها «الرحّالة»

المصدر: دبي - البيان

رحّبت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بأحدث أفراد عائلتها في الحفل الرسمي للموسم 26 الذي أقيم الجمعة 29 أكتوبر. وتطلق القرية العالمية اسم «الرحّالة» على مجموعة شخصياتها الأربعة الجديدة.

ورحّب أوزكا، الصديق المفضّل لدى الجميع، بصديقيه وليف وزويا فور لحظة هبوطهم في القرية العالمية من متن السفينة الهوائية الضخمة، حيث وصلوا في الوقت المناسب ليقدموا العرض الجديد «أسطورة الصولجان» لأول مرة على خشبة المسرح.

قدّم وليف وصديقاه عرضهم الرائع، الذي تبلغ مدته 27 دقيقة، أمام الضيوف ليشعلوا الحماس وينتهي العرض وسط تشجيع كبير وهتافات من الحضور. كما تألّق وليف، الذي ينتمي لسلالة الذئب العربي، بكونه المغامر الرحّال الذي يسافر حول العالم برفقة صديقته العزيزة زويا، القطة التي جابت العالم، وأوزكا، حيوان الكوكا المحب للمرح. كما فاجأت الصقر آية، التي تتميز بهيكلها المستوحى من المحركات البخارية، الحضور بإطلالتها على المسرح الرئيسي للقرية العالمية أثناء العرض. ويمكن للحضور الآن الاستمتاع بمشاهدة هذا العرض المميز في كل ليلة من الموسم السادس والعشرين، باستثناء أيام الثلاثاء.

وقالت جاكي اللنبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: «يملؤنا الحماس ونحن نستقبل الرحّالة في القرية العالمية، ونحن سعداء جداً بمدى النجاح الكبير الذي حققه عرضهم على المسرح الرئيسي. يجسّد هؤلاء الرحّالة جميع ما تمثله القرية العالمية، ولذا كان من السهل عليهم اختيارها لتكون منزلهم الدائم. إننا، وإنهم كذلك، نمتلك الفضول في غريزتنا لاستكشاف الروائع من حول العالم، ونتشارك معهم أيضاً بحب تقديمها أمام ضيوفنا هنا في دبي. كما يسعى وليف لتسليط الضوء وزيادة الوعي حول سلالته من الذئاب العربية، التي انقرضت في دولة الإمارات العربية المتحدة ومهددة أيضاً بالانقراض حول المنطقة».

وللاحتفال بوصولهم إلى موسمها، قامت القرية العالمية بنصب تماثيل تذكارية متميزة بلون الذهب لثلاثة من الرحّالة في قلب البحيرات الجديدة في أفينيو الألعاب النارية. ويمكن للضيوف مشاهدة الحلقة الرئيسية الأولى من مسلسل «روائع وليف» عبر قناة القرية العالمية في اليوتيوب، أو موقعها الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية، أو على شاشة مسرح الصغار في غالبية أيام الموسم. كما تمّ تعزيز تطبيق القرية العالمية للهواتف المتحركة وموقعها الإلكتروني بخاصية الواقع المعزز ليتمكن الضيوف من التفاعل مع الشخصيات الرائعة من راحة منازلهم، أو حتى الالتقاء بهم والتقاط أروع الصور التذكارية معهم في القرية العالمية.

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