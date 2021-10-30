«إيلي ويل» موزعاً حصرياً لمنتجات «دوريان ياتس» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إيلي ويل» المتخصصة في مجال منتجات اللياقة البدنية والصحة والمكملات الغذائية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم عن منحها حقوق التوزيع الحصرية للمنتجات والمكملات الغذائية التي تحمل العلامة التجارية (DY Nutrition)، والمملوكة لدوريان ياتس أحد مشاهير لعبة كمال الأجسام عبر التاريخ.

وقال أشكان شريفي، مؤسس شركة «إيلي ويل» بهذه المناسبة: «لقد وقعنا الاتفاقية المهمة مع دوريات ياتس على هامش فعاليات معرض دبي لكمال الأجسام، والذي أقيم في الفترة ما بين 28 إلى 30 أكتوبر 2021 بمركز دبي التجاري العالمي». وأضاف: «تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح منتجات العلامة التجارية «DY Nutrition» المملوكة لدوريان ياتس رسمياً في سوق دولة الإمارات».

وعلى صعيدٍ آخر، فاز دوريان ياتس سابقاً 6 مرات ببطولة مستر أولمبيا، وذلك من عام 1992 إلى عام 1997 على التوالي، بالتالي فقد حصل على خامس أكبر عدد من المرات فوزاً بـبطولة مستر أولمبيا في التاريخ. كما يُعتبر أحد أفضل لاعبي كمال الأجسام في التاريخ الحديث، والذي اشتهر بأدائه المتميز والتمارين الشاقة.

وعن إطلاق منتجاته في أسواق الإمارات، قال دوريان ياتس، بطل الأجسام الشهير ومالك العلامة التجارية «DY Nutrition»: «يعد معرض دبي لكمال الأجسام منصة مهمة وجذابة محلياً وعالمياً لكل بناة كمال الأجسام وعشاق اللياقة البدنية والصحية، وهو ما منحنا الفرصة لطرح منتجاتنا في أسواق الدولة رسمياً من خلال الشراكة مع شركة «إيلي ويل»، ونحن على ثقة من أن دولة الإمارات والشرق الأوسط سيشهدان خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً هائلاً في نسبة الوعي الصحي، بالإضافة إلى زيادة أعداد ممارسي رياضة كمال الأجسام، ونحن واثقون من أن منتجاتنا من المكملات الغذائية والصحية سوف تضيف قيمة هائلة إلى الأسواق».

وتقدم شركات دوريان ياتس مجموعة منتجات متعددة تشمل مكملات البروتين وزيادة الوزن ومكملات الببتيد بالإضافة إلى منتجات ما قبل التمرين.

واختتم أشكان شريفي حديثه قائلاً: «يعد الحصول على حقوق التوزيع الحصري لمجموعة منتجات دوريان ياتس قيمة مضافة لقائمة منتجاتنا التي سوف نطرحها في الأسواق قريباً، كما نحن فخورون بتقديم تلك المنتجات، والتي تم إعدادها خصيصاً من قبل مجموعة من المتخصصين الذين يعملون في مجال بناء الأجسام والصحة منذ عقود وذلك تحت قيادة وإشراف ياتس».

كما قامت «إيلي ويل» على هامش معرض دبي لكمال الأجسام بتوقيع شراكات جديدة مع علامات تجارية العالمية مثل ANS وGalvanize وMetabolic وEric Favre وNutriversum، وهو ما يعد خطوة نحو إطلاق مزيد من المنتجات العالمية من المكملات الغذائية والمنتجات الصحية في الأسواق.

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