شراكة استراتيجية بين دبي كوميرسيتي وشركة الخليج ديجيتال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، عن شراكة مع شركة الخليج ديجيتال لاستشارات استراتيجيات التجارة الإلكترونية، والتي تهدف لدعم شركات المنطقة الحرة المحلية والعالمية في تطوير استراتيجيات تجارة إلكترونية مخصصة، بما يعزز من نمو قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة.

وستدعم الخليج ديجيتال مساعي دبي كوميرسيتي في قيادة مسيرة التحول الرقمي لعملائها، من خلال تصميم وتخطيط وتنفيذ استراتيجية خاصة بالتجارة الإلكترونية تواكب نجاحها. كما سيتعاون الطرفان على تزويد متعاملي المنطقة الحرة بمجموعة من الخدمات المميزة، تشمل مساعدة الشركات على تحديد أهداف أعمالها ووضع استراتيجياتها ونماذج أعمالها، من خلال توفير منصة للتجارة الإلكترونية معزّزة بعروض متنوعة، كالتقييم والاختيار والتدقيق الفني وتصميم الحلول وإدارة المشاريع وتقديم المشورة المتعلقة بالعمليات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تصميم مواقع إلكترونية، بما فيها واجهة وتجربة المستخدم، وتطوير المواقع، مثل بوابات الدفع وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمزودين الخارجيين.

وبهذا الصدد، قال ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: «يسعدنا التعاون مع شركة الخليج ديجيتال لما تتميز به من خبرات طويلة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، حيث يلعب شركاؤنا دوراً محورياً في دعم جهودنا لتزويد القطاع بحلول شاملة، وتحقيق أهدافنا الرامية لتمكين شركات التجارة الإلكترونية الإقليمية والدولية من تعزيز حضورها على مستوى المنطقة، والمساهمة في نمو قطاع التجارة الإلكترونية على نطاق أوسع».

من جانبه، قال أحمد شينبو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج ديجيتال: «تكمن مهمتنا في تسهيل وتسريع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي نعمل فيه على توسيع عملياتنا في السوق، نفخر ببداية هذا التعاون مع دبي كوميرسيتي التي تشاركنا الرؤية والمهمة بلعب دور محوري في عملية دعم الإمكانات الكاملة للقطاع، وذلك من خلال توفير مجموعة متميزة من الخدمات تحت سقفٍ واحد».

تعد شركة الخليج ديجيتال، شركة استشارات استراتيجية متخصصة في التجارة الإلكترونية، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في التجارة الإلكترونية، ونجحت خلال هذه الفترة بوضع وتنفيذ استراتيجيات لمجموعة من كبرى شركات التجزئة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وأوروبا. وتعتبر «الخليج ديجيتال» شركة مملوكة ومدارة بالكامل من قبل مجموعة من رواد الأعمال الشغوفين بمجال التجارة الإلكترونية ويمتلكون خبرة واسعة في وضع استراتيجيات شاملة في مجالات الابتكار والتسويق والتكنولوجيا. وتتخذ «الخليج ديجيتال» من دبي مقراً لإدارة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، ولديها مكاتب في باريس والدار البيضاء وأنتاناناريفو.

ويشار إلى أنه جرى تطوير دبي كوميرسيتي على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة وبتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الإلكترونية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا. وتوفر دبي كوميرسيتي مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إلى جانب خدمات الميل الأخير، أو التوصيل إلى الوجهة النهائية. وبفضل البنية التحتية عالمية المستوى توفر المنطقة الحرة أيضاً مساحات مكتبية مرنة، ومراكز قابلة للتطوير بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية وغيرها.

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