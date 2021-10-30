إطلاق برنامج مواطَنة الذكاء الاصطناعي في دبي

المصدر: دبي - البيان

تكاتفت جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي ومجموعة ستاليون للذكاء الاصطناعي لإطلاق مبادرة جديدة تمكّن طلاب كل التخصصات من أن يصبحوا مواطنيّ ذكاء اصطناعي معتمَدين. سيوفر البرنامج المسمى «مواطَنة رقمية 365 في الذكاء الاصطناعي» للمشاركين خطة تعلّمٍ مخصصة إلى جانب الاتصال بمجتمع عالميّ حصريّ من الخبراء من أجل مساعدتهم على اكتشاف مساراتهم المهنية المستقبلية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

يأتي إطلاق البرنامج في الوقت الذي أفاد فيه 86% من أصحاب العمل على سيادة الذكاء الاصطناعي للتكنولوجيا في عملياتهم التجارية اليومية. ومع انتشار الأخير بشكل متزايد بين الصناعات والمهن فإنه من المتوقع أن تساهم قدرته في تحويل الإنتاجية بـ 15.7 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

وشرح سامر عبيدات المدير التنفيذي لمجموعة ستاليون للذكاء الاصطناعي أهمية المبادرة، قائلاً: «سوف تشمل كل الوظائف في المستقبل الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر، لذلك يجب أن يكون لدى الجميع بعض من الفهم في هذا المجال. يكاد يكون أكبر عائق أمام تحسين التكنولوجيا هي الافتقار للمعرفة والمهارات، لذا فإن تعريف الشباب بالذكاء الاصطناعي من خلال برنامج المواطَنة هذا سوف يضمن لهم أنهم يكونوا مطلوبون وبشدة كموظفين في المستقبل، مع قدرتهم على استخدام وتعزيز وظائف الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».

وسيتمكن جميع طلاّب جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي (RIT) من المشاركة في برنامج «مواطنة رقمية 365 في الذكاء الاصطناعي» كجزءٍ من المنهج الدراسي، حيث يخضع الطلاب وبعد تقييمٍ أوّليٍّ للمعرفة والاحتياجات لدورة مواطَنة الذكاء الاصطناعي والتي توفر المعارف الأساسية للعمل في بيئة الذكاء الاصطناعي. يؤدي الانتهاء الناجح للدورة إلى منح صفة مواطن ذكاء اصطناعي معتمدة من كلا الجهتين: ستاليون للذكاء الاصطناعي (Stallion AI) وروتشستر للتكنولوجيا بدبي (RIT).

سيتمكن المشاركون في البرنامج من الولوج منصة ايكوم AIQOM العالمية وهي بيئة رقمية عالمية مميّزة تحتوي على أربعة مراكز افتراضية تتمثل في أكاديمية ومجتمع ومختبر افتراضي ومتجر. توفر أكاديمية الذكاء الاصطناعي منصة متعددة اللغات تحتوي على برامج ودورات، بينما توفر أمة الذكاء الاصطناعي شبكة عالمية من مختصّي وطلاب الذكاء الاصطناعي. مختبر الذكاء الاصطناعي الافتراضي هو أول مختبر متعدد اللغات في العالم والذي يمكّن الجميع من اكتشاف الذكاء الاصطناعي من أجل حل مشاكل الحياة الواقعية. يوفر متجر الذكاء الاصطناعي سوقاً لا مركزياً من أجل استكشاف ونشر البيانات الرقمية وأصول الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى أرباح نقدية.

وتحدث الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي حول المبادرة، قائلاً: «هذا تعاون مثير للاهتمام ويساعدنا في دعم التزامنا بتجاوز التعليم الجامعي التقليدي لإعداد طلاب جامعة روتشستر للتكنولوجيا لعالم الفرص الذي ينتظرهم. يعدّ الذكاء الاصطناعي عنصراً بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي، وكمواطنيّ ذكاء اصطناعي معتمدين، سوف يمتلك الخريجين المعرفة والمهارات والخبرة ليلعبوا دور الريادة في هذه التكنولوجيا التي ترسم المستقبل.»

وأضاف سامر عبيدات المدير التنفيذي لمجموعة ستاليون للذكاء الاصطناعي، قائلاً: «سوف نشهد في غضون العامين المقبلين انتقالاً نحو مجتمعٍ واقتصادٍ جديدين بحيث يخلق الذكاء الآلي الثروة ويسيطر على أسواق العمل. وكمواطِنِ ذكاء اصطناعي نشطٍ، فمن المتوقع منك أن تعرف كيفية العمل في أمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية وكيفية التنقل في عالم رقميّ بكل ما يختلف فيه من طبيعة العمل والمشهد الاقتصادي ونمط الحياة، وهذا ما سيساعد البرنامجُ الطلابَ على تحقيقه.»

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