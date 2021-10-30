«أوكسفورد بزنس جروب»: «الجيل الخامس» يدعم تعافي الإمارات من الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجموعة أوكسفورد للأعمال «أوكسفورد بزنس جروب» أن الإمارات تستفيد من إمكانيات تقنية الجيل الخامس للشبكات الخلوية ذات النطاق العريض في مجال الاتصالات، والمعروفة اختصاراً باسم «الجيل الخامس»، في تعزيز تعافيها من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأوضحت المجموعة البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية في تقرير عن اتجاه الدول الأعضاء بمجلس التعاون للتوسع في استخدام «الجيل الخامس» والاستفادة من تطبيقاته اقتصادياً أن الإمارات بدأت تتبنى «الجيل الخامس» منذ فترة، وحققت فيه تقدماً بفضل الجهود التي تبذلها شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات بالدولة.

وأوضح التقرير أن الإمارات تفتخر بامتلاكها أسرع شبكة للاتصالات عبر الهواتف النقالة على مستوى العالم، وأسرع شبكة للاتصالات عبر الهواتف الثابتة على مستوى دول التعاون، مشيراً إلى أن الإمارات تحتفظ للعام الثالث على التوالي بالصدارة العالمية في معدل انتشار خدمة الألياف البصرية إلى المنازل.

وذكر التقرير أن أحدث وأبرز صور الاستفادة الاقتصادية من «الجيل الخامس» في الإمارات يتمثل في إعلان حكومتها في مطلع الشهر الماضي عن برنامج «شبكة الثورة الصناعية الرابعة»، والذي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى اقتصادها الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، موضحاً أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تعتمد في الإمارات، كما في غالبية دول العالم، على الاتصال عبر «الجيل الخامس» لتوليد أعلى قيمة اقتصادية ممكنة.

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