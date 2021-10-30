القرية العالمية تحتفي بالزوار في أجواء مبهرة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

شهدت القرية العالمية أمس إقبالاً لافتاً من الضيوف من مختلف الجنسيات في أول عطلة نهاية أسبوع خلال موسمها الـ 26 وسط أجواء رائعة مفعمة بالحماس والإثارة والتشويق في كافة أنحائها.

وعززت القرية العالمية مكانتها ضمن أكثر الوجهات السياحية والترفيهية التي يقصدها الضيوف حول العالم، واستطاعت منذ انطلاقتها أن تجسد ملامح العالم المختلفة، وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من الزوار من كافة أفراد الأسرة في كل موسم. وتمنح القرية العالمية الوجهة الفريدة المتكاملة الزوار فرصة التمتع بأرقى تجارب التسوق وتذوق أشهى أنواع الطعام والأطباق والمأكولات كما تمنحهم تجربة ترفيه مميزة عبر باقة من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة.

كما تبرز القرية العالمية أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان، وتتفرد بما تقدمه من أشهى المأكولات العالمية بالإضافة إلى التجارب الترفيهية المذهلة عبر مجموعة واسعة من الألعاب المسلية والجولات الشيقة.

ويتألق السوق العائم هذا الموسم بموقعه الجديد في بحيرة التنين في إطلالته الخلّابة على عروض النافورة التي تتميز بمجسم ضخم للتنين الأسطوري في وسطها، والذي يصل طوله إلى 20 متراً ويمكن لزوار السوق العائم الاستمتاع بتذوق نكهات الوصفات التايلاندية الأصيلة، والكورية اللذيذة، والمشاوي الشرق آسيوية الحرّيفة، والمأكولات البحرية الآسيوية.

ويقدّم الموسم الجديد للقرية العالمية للضيوف فرصة تجربة أطيب المأكولات وأكثر الأطباق ندرة من قارات العالم، وسيحظى الضيوف على فرصة الاختيار من بين أكثر من 200 مطعم ومقهى وكشك للمأكولات الشعبية الأكثر شهرة في المنطقة.

وإلى جانب الوجهات المفضلة لدى الضيوف لتناول أشهى الأطباق مثل «فييستا ستريت» وشارع السعادة، تقدّم القرية العالمية خلال موسمها الجديد الذي انطلق الثلاثاء الماضي بحيرة جديدة في منطقة «أفينيو الألعاب النارية» تضم العديد من مناطق الجلوس مع الكثير من خيارات المأكولات الشعبية.

وتطرح القرية العالمية في هذا الموسم «سوق القطارات»، المستوحى من سوق المظلّات الشهير عالمياً في تايلاند، ليكون الوجهة الأمثل للضيوف من عشاق الحلويات ويقدم لهم السوق 14 عربة وأكثر من 30 منفذاً لبيع أضخم تشكيلة من الحلويات والبوظة والمعجنات والمشروبات من حول قارة آسيا والعالم.

ويضفي عرض بيتر رايت لمسة من الترفيه والتشويق على فعاليات القرية العالمية وذلك بتجربة الأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي تحاكي البيئة الطبيعية للأرنب الشهير وأصدقائه، ما سيبقي الأطفال منشغلين لساعات.

ويعتبر عرض «أبطال المرفأ» أول عرض في الشرق الأوسط لعشاق المغامرة والمجازفات المائية باستخدام الجيت سكي والألواح المائية الطائرة والقفز الحر من ارتفاع 27 متراً.

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