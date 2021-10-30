117 % زيادة في مبيعات عقارات دبي لتصل إلى 116.5 ملياراً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجل سوق صفقات بيع وشراء العقارات في دبي أكثر من 116.5 مليار درهم ضخها 48236 مستثمراً من مختلف الجنسيات خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2021 طبقاً لبيانات رسمية اطلع عليها «البيان الاقتصادي»، وقفزت نسبة النمو في القيمة الإجمالية للصفقات بنحو 117 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وسجل السوق حينها 27.279 صفقة بـ 56.6 مليار درهم وحافظ القطاع العقاري في دبي على وتيرة أداء متصاعدة تعكس حيويته ومرونته وجاذبيته، ليواصل سوق التملك الحر تسجيل أحجام تداولات تاريخية لم يشهدها من قبل.

وتأتي نتائج الـ 10 الماضية مطابقة لتوقعات سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الذي قال «نتوقع أن يواصل السوق تسجيل وتيرة متزايدة من النمو المتواصل، وسنلاحظ تنوعًا في الإقبال على السوق لمختلف أغراض الاستخدامات العقارية، خاصة مع تعاظم الزخم في السوق مدفوعًا بعوامل عديدة، وأبرزها (إكسبو دبي 2020)».

وأظهرت البيانات الرسمية أن القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية في الإمارة توزعت على 33.002 وحدة سكنية ( مقارنة بـ 19.933 وحدة سكنية بيعت خلال الفترة ذاتها من 2020) و6.627 مبنى وفيلا سكنية (مقارنة مع 3.532 مبنى وفيلا سكنية تم بيعها خلال الفترة ذاتها من 2020) و 8.607 أراضٍ سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات (مقارنة بـ 3.814 أرضاً سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات بيعت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي).

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