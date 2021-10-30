748 مليوناً سيولة أجنبية ومؤسساتية في الأسهم الأسبوع الماضي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عزز المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي وضخوا قرابة 748 مليون درهم كصافي شراء، لاقتناص الفرص المتاحة مع تداول أسعار الأسهم عند مستويات جاذبة بالتزامن مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية بأرباح فاقت التوقعات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.13% ليغلق عند 2861.13 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والتأمين والنقل والصناعة، فيما نزل سوق أبوظبي هامشياً 0.05% ليصل إلى 7872.55 نقطة بضغط أسهم البنوك والاستثمار والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 10.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 8.92 مليارات في أبوظبي و1.28 مليار في دبي، وجرى التداول على 2.8 مليار سهم، منها 1.89 مليار في أبوظبي و919.3 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 72.4 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق الإماراتية أنهت تداولات الأسبوع مستقرة، حيث ارتفع سوق دبي بدعم رئيسي من أسهم البنوك بعد نتائجها القوية في التسعة أشهر، بينما شهد سوق أبوظبي بعض عمليات جني الأرباح بعد وصوله لمستويات تاريخية لتبلغ نسبة الصعود منذ بداية العام الجاري أكثر من 57%، وهي الأعلى على صعيد المنطقة والعالم.

وأضاف دياب إن الأداء المالي القوي للشركات والبنوك المدرجة في التسعة أشهر الأولى من العام كان له أثر إيجابي على معنويات المستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي يؤكد أن النشاط الاقتصادي مستمر في التحسن من أزمة كورونا مع تحسن الوضع الصحي في البلاد والعالم، تزامن ذلك مع معرض إكسبو 2020 دبي والتوقعات بأن تجني الإمارات مكاسب قوية على أثره على المدى الطويل.



سوق دبي



عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.9% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.6% و«الإمارات دبي الوطني» 1%، وزاد قطاع النقل 1.2% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 3.7% فيما انخفض «أرامكس» 0.45% و«الخليج للملاحة» 4.7%.

ونزل قطاع العقار 0.2% بعد هبوط «إعمار للتطوير» 1% و«الاتحاد العقارية» 2.2%، فيما استقر «إعمار العقارية» و«داماك» وصعد «ديار» 0.3%، وتراجع قطاع الاستثمار 1.5% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 2.8% و«دبي للاستثمار» 1.16% و«شعاع كابيتال» 0.4%.

تصدر «أرامكس» النشاط جاذباً 286.8 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 243 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 119.15 مليون درهم، وحقق «دبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 22.4%، ثم «الصناعات الوطنية القابضة» 15%، تلاه «الفردوس القابضة» 14.7%، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، تلاه «الخليج للملاحة» 4.7%، ثم «أمانات» 4.24%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 262.5 مليون درهم، منها 6.2 ملايين للخليجيين و256.3 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 262.5 مليون درهم، منها 37 مليوناً للعرب و225.5 مليون درهم للمواطنين.



سوق أبوظبي

تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.3% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 0.89% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.92% و«أبوظبي التجاري» 0.61%، وتراجع قطاع الاستثمار 1% متأثراً بانخفاض «ألفا ظبي» 4.39%، و«الواحة كابيتال» 3.35% فيما زاد «العالمية القابضة» 0.34% و«إشراق» 3.19%.

ونزل قطاع العقار مع تراجع «الدار» 0.25% فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 4.13%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.5% مع صعود «اتصالات» 0.47% و«الياه سات» 3.4%، ونما قطاع الطاقة 0.75% مدعوماً بمكاسب «أدنوك للحفر» 0.34% و«أدنوك للتوزيع» 2.15%، فيما انخفض «دانة غاز» 0.96% و«طاقة» 0.8%.

تزعم «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 1.65 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.6 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» 1.5 مليار درهم. وحقق «أسمنت رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 36.2%، تلاه «بنك الشارقة» 21.8%، ثم «منازل» 16.31%، فيما كان «رأس الخمية للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 17.14%، تلاه «ربسبونس بلس» 11.98%، ثم «العربي المتحد» 9.91%.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 329.8 مليون درهم، منها 11.36 مليوناً للعرب و140.5 مليوناً للخليجيين و177.94 مليوناً للأجانب، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 329.8 مليون درهم.



الاستثمار المؤسسي



اتجهت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 313.7 مليون درهم، منها 172 مليوناً في دبي، و141.6 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 313.6 مليون درهم، موزعة بواقع 172 مليون درهم في دبي، و141.6 مليون درهم في أبوظبي.

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