35.1 مليون درهم أرباح «إشراق للاستثمار» في 9 شهور

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «إشراق للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وبلغ صافي أرباح الشركة في هذه الفترة 35,1 مليون درهم، بزيادة قدرها 1066% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت «إشراق» أرباحاً تشغيلية بلغت 15,28 مليون درهم إماراتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 16% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حققت الشركة مكاسب بقيمة 33,70 مليون درهم من استثماراتها، لا سيما في القطاعين المالي والتقني. وفي الوقت نفسه، عادت أعمال التأجير والضيافة في «إشراق» إلى مستويات ما قبل الجائحة، إذ حققت شقق «برج ضمان» في مركز دبي المالي العالمي والشقق الفندقية في «نوران مارينا» معدلات إشغال بلغت 99% و93% على التوالي، بفضل الجهود الاستباقية والاستراتيجية التي تبذلها الشركة في قطاع التأجير.

وعلى صعيد مشاريع التطوير العقاري، حقق مشروع «مارينا رايز» - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم - نسبة إشغال بلغت 70% في أقل من 60 يوماً من تاريخ تسليمه. ومن المتوقع أن يحقق المشروع نسبة إشغال كاملة في الربع الأخير من العام، مما يسهم في تعزيز الإيرادات المتكررة للشركة وتسييل محفظة أراضيها بحيث يمكنها البدء بتطوير قطع الأراضي المجاورة لمشروع «مارينا رايز».

وكانت «إشراق» قد نجحت في التحول إلى الربحية وتحقيق نمو كبير بفضل استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس الإدارة وبدأ بتنفيذها مطلع عام 2019. ويرى مجلس الإدارة أن الشركة باتت بوضع جيد يمكّنها من خفض رأس المال لتحقيق صافي احتياطي إيجابي من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة. ولن يكون لخطة خفض رأس المال المقترحة أي تأثير على صافي حقوق ملكية إشراق. وسيعود ذلك بالفائدة على المساهمين، حيث ستتمكن الشركة من استخدام الأرباح المستقبلية لدفع حصص أرباح الأسهم إلى المساهمين.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «سعداء بالنمو القوي الذي حققناه في الربحية خلال الأشهر التسعة الماضية، الناتج عن التنفيذ المستمر لاستراتيجيتنا التشغيلية والاستثمارية المرنة. ويؤكد الأداء القوي لشركتنا قدرتها على مواكبة التغيرات والتركيز في الوقت ذاته على تعزيز نمو إيراداتها. ونحن واثقون أنه بمقدورنا الحفاظ على زخم النمو ذاته خلال الأرباع القادمة، خاصة مع إشغال «مارينا رايز» بالكامل وشروعنا بتطوير المزيد من الأراضي. وتعتبر «إشراق» مؤهلة تماماً لمواصلة هذا النهج المتمثل بتحقيق عوائد قوية وتعزيز القيمة للمساهمين».

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