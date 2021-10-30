اختتام اجتماع مجلس محافظي "البنك الآسيوي للاستثمار"

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت أعمال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي ترأسته دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

شارك في الاجتماع الذي عقد افتراضياً على مدى ثلاثة أيام، 103 دول من أعضاء البنك وشركائه الاستراتيجيين، حيث واصلت تعزيز التعاون مع دول العالم لتسريع وتيرة دعم التنمية الاقتصادية عبر التركيز على التمويل الأخضر والبنية التحتية التي تتمتع بالمرونة المناخية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم افتتح الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالمشاركين وتحدّث عن أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، كما ألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة محافظ دولة الإمارات لدى البنك رئيس مجلس المحافظين، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي، بينما شارك محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية نائب محافظ دولة الإمارات لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في مناقشات الطاولة المستديرة لمجلس المحافظين التي حملت عنوان «تمويل المشاريع المناخية».

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الجلسات العامة للاجتماع السنوي للبنك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، والذي أقيم تحت شعار «نستثمر اليوم، لمستقبل مشرق».

وشهدت الجلسات تسجيل أكثر من 1.600 شخص، حيث ساهمت في تبادل المعرفة والخبرات ودراسة كيفية خلق فرص جديدة لربط قارة آسيا ببقية العالم.

وتواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها المتميزة كصلة وصل بين الشرق والغرب، مما مكنها من لعب دور أساسي في حضور مشاركين من جميع أنحاء العالم. ولكونها أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تسهم دولة الإمارات في تفعيل إمكانات البنك من حيث استقطاب التمويل والنهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع نطاق الترابط بين البنى التحتية في قارة آسيا.

وتتناغم توجهات التعاون الإقليمي والعالمي مع وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة و«مشاريع الخمسين»، التي تعتبر خريطة طريق للمستقبل. وقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها في طليعة الدول التي ركزت على التمويل الأخضر والبنية التحتية التي تتمتع بالمرونة المناخية عبر عقدها شراكات مع مؤسسات دولية في طليعتها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

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