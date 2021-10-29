فندق فورم دبي يقدم تجربة تستوحي أصول تراث الإمارة

افتتحت مجموعة فنادق ديزاين «فورم دبي» فندقها الأول في المنطقة، ويجلب فندق فورم دبي روحاً وأسلوباً خاصاً للتصميم والحيوية إلى قرية الثقافة كما أنه يضيف انطباعاً مميزاً إلى مشهد الضيافة في المدينة.

يهدف فندق فورم إلى تقديم تجربة إقامة لا تنسى لضيوفه، فهو يتضمن جوانب ثقافية لتراث دبي في الهندسة المعمارية والديكور الداخلي. كما يسعى إلى توفير المجال لتكوين صداقات جديدة واجتماعيات واسعة، وتوفير الراحة والاستجمام.

وتم تصميم الفندق، المكون من 136 غرفة، من قبل Architecture Studio للهندسة المعمارية بباريس، إذ إنه قد حاز جائزة AHEAD MEA لسنة 2018 لفئة الفنادق العصرية. وفاز فندق فورم دبي أيضاً بجائزة أحدث مفهوم تم تطبيقه لفندق في العام نفسه.

تتماشى بنية فندق فورم بأفق دبي إذ إنها تتفاخر بواجهتها البيضاء المطلة بنوافذ غير منتظمة الأحجام والأشكال من الخارج، والتي تم تركيبها من أرض الغرفة حتى سقفها لتعرض منظراً خلاباً للمدينة متكاملاً مع تصميم الغرفة.

في الداخل، بإمكانك أن تلاحظ تصاميم الفندق الفريدة التي ستبهرك بتجربة بصرية مميزة بأشكالها وهندستها العصرية. هناك الكثير من اللون الأبيض، المستلهم من واجهة الفندق، يتخللها الرخام والنحاس وخشب الجوز وبعض من الألوان الأخرى المصممة لإضافة الدفء الترحيبي.

حينما تخطو إلى ردهة الفندق، يمكنك ملاحظة الانسجام الفريد بين المساحات. فالمطعم والردهة مفصولان بحاجز من الشرائح الخشبية بدلاً من الجدران، ما يشجع الضيوف على التحرك بحرية بينها ويلهمهم عدم الشعور بأنهم محاصرون داخل منطقة معينة.

وكل ما تراه في فندق فورم دبي مصنوع حسب الطلب، مثل المقابض النحاسية والإطارات الفنية المصقولة، والرخام اللامع، والأثاث المصمم بتفاصيل عصرية حول الفندق بما في ذلك غرف الضيوف التي تحتفظ بلوحات وصور فوتوغرافية صورتها الفنانة نينا ديتزل.

مع لمسات رائعة من الأناقة ومفهوم فريد مصمم بعناية لإحياء أصول التراث المحلي، تكمن جاذبية آسرة لفندق فورم دبي، وهو ما يتوافق تماماً مع تراث قرية الثقافة.

ومجموعة فنادق ديزاين تضم مجموعة حصرية من العقارات المختارة بعناية، والمملوكة بصورة خاصة حول العالم. ولكل منها طابع فريد يعبر عن كرم ضيافتها بطريقة إبداعية ومتميزة. من خلال توحيد جميع فنادقها حول العالم، تعكس فنادق ديزاين رؤية أصحاب فنادقها المستقلين. فهم يسمون «بالأصول»، أولئك الذين يطبقون كرم الضيافة ويمزجونه بالثقافة المحلية في إطار تصاميم وهندسة معمارية متطورة. يتميز كل فندق في المجموعة بالإبداع على طريقته الخاصة إذ يوفر تجربة فندقية فردية تعكس شغف صاحب الفندق المستقل واهتمامه بتفاصيل الأصالة الثقافية والضيافة التي أسست إثرها تصاميمه المتميزة.

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