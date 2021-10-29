«أوبروي الشاطئ» يتوسع في خدماته بافتتاح «أكواريو»

المصدر: عجمان – البيان

توسع منتجع أوبروي الشاطئ، الزورا في خدماته وتجاربه الذي يقدمها لزواره بافتتاح مطعم «أكواريو» ليطلق تجربة طهي استثنائية لمجموعة من المأكولات البحرية من بحر الخليج العربي، ويقع المنتجع على بعد 25 دقيقة فقط بالسيارة من دبي في المنتجع الشاطئي الفاخر، ويعُد مكاناً مثالياً لإقامة المناسبات والاحتفالات الخاصة في الهواء الطلق.

يفخر مطعم أكواريو بتقديم عدة أنواع متميزة من الأسماك الطازجة، والتي يتم الحصول عليها بشكل مستدام من المياه المحلية والدولية، ويتم إعدادها باستخدام تقنيات الطهي المتنوعة من ساحل بحر الخليج العربي والبروفنسالي والإيطالي.

ويُمكن للضيوف الاختيار من بين أفضل الأطباق التي تتميز بها قائمة المطعم الفاخرة والتي تُشمل طبق محار فاين دي كلير Fine De Clair أو طبق محار جلارديو Gillardeau وطبق لوبيستر لونجويني lobster linguini وطبق سمك السيباس المشوي بالملح. يتم الحصول على المأكولات البحرية بطريقة مسؤولة وطهيها إلى درجة النضج مع الاحتفاظ بنكهتها وقيمتها الغذائية الأصيلة.

ويقع المطعم على شاطئ المنتجع الساحر، وتتميز المساحات الداخلية فيهِ بالدفء والجاذبية. كما يحتوي على طاولة خارجية تُعد المكان المثالي للتصوير والاستمتاع بألوان غروب الشمس المُذهلة، والتي تعد الضيوف بتجربة لا مثيل لها أثناء استمتاعهم بتناول المشروبات المتنوعة.

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