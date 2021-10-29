ثقة في قابلية تمويل «ترينا سولار» للعام السادس على التوالي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية، عن حصولها على أصوات جميع المشاركين في الاستبيان الخاص بتقرير قابلية التمويل البنكي للشركات المصنعة لوحدات الخلايا الكهروضوئية وعاكسات التيار الكهربائي لعام 2021 والصادر عن مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف. وصنف التقرير ترينا سولار وفقاً بأنها الشركة الوحيدة في مجال تصنيع وحدات الطاقة الشمسية المؤهلة للحصول على تمويل مصرفي كامل لستة أعوام متتالية بعد حصولها على أصوات جميع الجهات المعنية في القطاع من المشاركين باستبيان مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف السنوي.

ويشير التقرير إلى أن سلامة الشركة المالية ومحفظتها من الوحدات قيد التشغيل في القطاع، إلى جانب الضمانات التي تقدمها للعملاء بصفتها شركةً مصنعةً، هي عوامل مهمة تأخذها المؤسسات المالية بعين الاعتبار عند تقييم مدى قابلية الشركات المصنعة لوحدات الخلايا الكهروضوئية للحصول على تمويل بنكي.

كما تقوم عملية التقييم على تواصل هذه المؤسسات مع البنوك ومتخصصي خدمات البناء والهندسة والمشتريات ومزودي الطاقة المستقلين والمستشارين التقنيين الدوليين، إضافةً إلى إجرائها لمقابلات دقيقة مع مفتشي الجودة والخبراء التقنيين في القطاع؛ وهذا ما يجعل تغطية الاستبيان واسعة النطاق وشفافةً وقابلةً للمراقبة.

ويتميز التقرير الذي يصدر في نهاية العملية بقيمة استثنائية في مجال الائتمان التجاري بالنسبة للعديد من المؤسسات المالية، نظراً لمكانة مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف باعتبارها إحدى أكثر المؤسسات البحثية التابعة لجهات خارجية مصداقيةً في قطاع الطاقة العالمي الجديد.

كما استشهد التقرير بنتائج تقرير قياس موثوقية الوحدة الكهروضوئية السنوي والصادر عن بي في إيفوليوشن لابس، الهيئة الموثوقة لإصدار الشهادات المعتمدة دولياً؛ والذي أشار إلى حصول ترينا سولار مجدداً على تصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل بفضل المستوى المتميز لوحداتها الكهروضوئية من حيث الأداء والموثوقية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو خيمينيز، المدير العام ونائب رئيس شركة ترينا سولار في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً ملحوظاً في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية بفضل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة. وتُعد الطاقة الشمسية اليوم من أكثر أشكال توليد الطاقة تنافسيةً في المنطقة، مما يتيح للدول الاستمرار في مساعيها لتحقيق أهدافها في مجالات الطاقة المتجددة.

وتتطلب المشاريع الكبيرة وجود شريك موثوق يُعتمد عليه؛ كما تعكس قابلية تمويل مشاريع الطاقة الشمسية تغير أداء الأنظمة الكهروضوئية بمرور الوقت مع أخذ المخاطر المالية بعين الاعتبار.

ويعزز اختيار الجهات المعنية المشاركة في الاستبيان لشركة تصنيع ذات قابلية كبيرة للحصول على تمويل بنكي مثل ترينا سولار موثوقية الأنظمة الكهروضوئية في المنطقة، وبالتالي يخفض من المخاطر الاستثمارية التي تحملها أنظمة الطاقة الشمسية على المدى الطويل. وأثبتت ترينا سولار، من موقعها كإحدى أبرز شركات التصنيع في القطاع، تربعها على قائمة مزودي حلول الطاقة الذكية والكهروضوئية المفضلين بين العملاء».

وأطلقت ترينا سولار بين عامي 2020 و2021 فيرتكس 210 ملم باستطاعة 410 و510 و555 و605 و670 واط، لتفتح آفاقاً جديدةً في المنطقة في مجال الأنظمة التي تزيد استطاعتها عن 600 واط. ولاقت سلسلة فيرتيكس إقبالاً واسعاً من العملاء في مختلف أنحاء العالم، مما أتاح فرصةً جديدةً لتقليل تكاليف إنتاج الكهرباء وضمان حصول محطات الطاقة على عوائد مستقرة طويلة الأمد.

كما تهدف ترينا سولار، بصفتها مزود حلول الطاقة الذكية والكهروضوئية الرائد في العالم، إلى تسريع تطبيق حلول الطاقة الذكية في العالم لإنشاء قطاع طاقة عالمي حيادي الكربون من خلال التزامها بتوفير ميزات منتجاتها لجميع شركائها العالميين.

نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها.

في العام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية «اينيرجي أي او تي» (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي.

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