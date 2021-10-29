«التأهيل التخصصي» بأبوظبي ينال اعتماد اللجنة الدولية في جودة الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي- البيان

حصل مستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) - إحدى المنظمات الغير ربحية الرائدة في مجال سلامة المرضى في العالم ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية- كأول مستشفى متخصص بخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد تحصل على هذا الإعتماد في المنطقة.

وقال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي ومجموعة «كابيتال هيلث»، «يسعدنا الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) حيث تعمل اللجنة مع منظمات الرعاية الصحية من أكثر من 100 دولة.

وأضاف القاسمي إن الاعتماد سيمكننا من تعزيز تقديم أفضل طرق الرعاية الصحية بمعايير عالمية المستوى، حيث تمتلك اللجنة الدولية فريقًا مدربًا ومعتمدين دوليين يعملون في خمس قارات حول العالم من أجل إيجاد عالم يتلقى فيه كل مريض أعلى مستويات الجودة من الرعاية الصحية، إضافة إلى الاستفادة من أحدث الأفكار العالمية في مجال سلامة المرضى وتحسين الجودة.

وخضع مستشفى التأهيل التخصصي لمسح شامل ودقيق من قبل اللجنة الدولية المشتركة قبل الحصول على الاعتماد فيما يخص جودة المستشفى وطرق الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى بأسلوب ابتكاري، مشيراً إلى أنه بمجرد الحصول على الاعتماد الدولي يجب أن تستمر المستشفيات في تقديم أعلى متطلبات الجودة الصحية من خلال إعادة المسح الدوري للجنة المستقلة التي يساعد خبراؤها العالميون بانتظام المستشفيات في سعيهم لتحقيق أهداف الجودة الخاصة بهم ونتائج رعاية المرضى والتحسين المستمر لسلامة وجودة الرعاية الصحية من خلال توفير التعليم المستمر والخدمات الاستشارية والشهادات الدولية.

ويقدم مستشفى التأهيل التخصصي خدمات الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل المعتمدة دوليًا في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال استخدام أكثر تقنيات العلاج التأهيل الطبي تطوراً في العالم، فضلاً على توظيف أنواع التكنولوجيا والكفاءات المختلفة لخدمة المرضى وتعنى بإعادة التأهيل الطبية باستعادة وظائف الجسم وقدراته الطبيعية المفقودة بسبب الإصابات مثل السكتة الدماغية أو إصابات الدماغ والنخاع الشوكي أو فشل الجهاز التنفسي ومضاعفات السرطان أو حالات البتر والأمراض المزمنة والعيوب الخلقية.

كما أن الاعتماد الدولي يتوافق مع توجهات إدارة المجموعة التي ارتأت منذ سنوات إنشاء مستشفى تأهيلي متكامل ومتطور يقدم أفضل الخدمات التأهيلية للمرضى في إمارة أبوظبي، مشيداً بالتعاون البناء من قبل دائرة الصحة في أبوظبي انطلاقاً من الاهتمام بالقطاع الطبي الخاص الذي يعتبر مكملاً للقطاع الطبي الحكومي وشريكاً في تقديم الخدمات الصحية المتطورة للمرضى والمراجعين.

ويعتبر اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) لمستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي بمثابة اعتراف دولي بما يقدمه المستشفى من خدمات صحية ورعاية في مجال إعادة التأهيل، وتقييم موضوعي لتحقيق الجودة ورعاية المرضى وسلامتهم.

ويعد مستشفى التأهيل التخصصي التابع لمجموعة»كابيتال هيلث) خطوة رائدة في مجال إعادة التأهيل والرعاية الطبية الطويلة المدى للمرضى بعد الإصابات الحادة وبرامج التأهيل والفطام عن أجهزة التنفس الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انطلقَ المستشفى بالتعاون مع معهد شيرلي ريان أبيليتي لاب، والمعروف سابقاً بمعهد شيكاغو لإعادة التأهيل، ونجح في ترسيخ مكانته في أبوظبي كوجهة علاجية رائدة تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي 2030.

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