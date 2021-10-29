دبي تحتفي بمهرجان الأضواء «ديوالي» بعروض وألعاب نارية

المصدر: دبي - البيان

تقدم دبي مجموعة من عروض الألعاب النارية المذهلة التي تقام في مختلف أنحاء المدينة ضمن احتفالات دورة العام الحالي من مهرجان الأضواء «ديوالي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يحتفل سكان دبي وزوارها على حد سواء بانطلاق موسم الأعياد.

ويمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بإطلالة مميزة للألعاب النارية الافتتاحية لتحدي دبي للياقة البدنية، والتي تتزامن مع الاحتفال بمهرجان ديوالي، على شاطئ جميرا خلف صن ست مول وقرية موانئ دبي العالمية للياقة البدنية وكايت بيتش جميرا يوم الجمعة 29 أكتوبر الساعة 8:30 مساءً. ويعتبر شاطئ جميرا وجهة مثالية لمرتادي الشواطئ وعشاق الرياضات المائية خلال فترة النهار، ومشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة ليلاً.

ومع افتتاح عجلة عين دبي الترفيهية والأكبر من نوعها في العالم، فقد أصبحت جزيرة بلوواترز واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في دبي. وتحتضن الجزيرة أيضاً عرضاً للألعاب النارية احتفالاً بمهرجان ديوالي يوم الخميس 4 نوفمبر الساعة 8:30 مساءً مع إطلالة مذهلة على نخلة جميرا ومنطقة مرسى دبي. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم مهرجان بلوواترز ستريت مجموعة من أغاني ورقصات بوليوود بدءاً من يوم الخميس 4 نوفمبر وحتى السبت 6 نوفمبر.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرضاً رائعاً للألعاب النارية في موقعه المطل على الواجهة المائية فستيفال باي يوم الخميس 4 نوفمبر في تمام الساعة 9:30 مساءً. ويمكن للزوار حجز مقاعدهم في مطعمهم المفضل المطل على فستيفال باي والاستمتاع باحتفالات مهرجان ديوالي أو تصفح مجموعة رائعة من خيارات الطعام والتسوق والترفيه وأنشطة الترفيه العائلي في سوق رايب باي ذا باي.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاحتفال بمهرجان الأضواء ديوالي في القرية العالمية أهم وجهة سياحية موسمية ينتظرها المقيمون والزوار للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والاحتفالات والتسوق، حيث يمكنهم التوجه إلى الجناح الهندي لمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً. ويقدم الجناح الهندي في القرية العالمية تجربة أصيلة لأجواء وثقافة الهند يستمتع بها الجميع.

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