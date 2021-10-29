4.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.9 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 1254 مبايعة بقيمة 3.1 مليارات درهم، منها 174 مبايعة للأراضي بقيمة 920.4 مليون درهم و1080 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 284 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 155 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 110 مبايعات بقيمة 167 مليون درهم والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 106 مبايعات بقيمة 287 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.64 مليار درهم منها 77 رهن أراض بقيمة 757.66 مليون درهم و835 رهن فلل وشقق بقيمة 886.98 مليون درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 229 مليون درهم ورهن في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 206 ملايين درهم. وتم تسجيل 79 هبة بقيمة 179.81 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.

كانت التصرفات العقارية سجلت أمس أكثر من مليار درهم، حيث تم تسجيل 248 مبايعة بقيمة 721.83 مليون درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 246.41 مليون درهم و220 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 475.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 331.41 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 60.49 مليون درهم و72 رهن فلل وشقق بقيمة 270.93 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 154 مليون درهم ورهن في منطقة بوكدرة بقيمة 34 مليون درهم. وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 17.65 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 5 ملايين.

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